2019-11-12T03:15:12+03:00
Звезды

«Легенда о любви» может не состояться: якутский народный театр устроил пьяный дебош

В результате потасовки одна из артисток попала в больницу
Ольга Донская
Поделиться:
Руководитель труппы не смогла поехать в Москву из-за проблем со здоровьем.Руководитель труппы не смогла поехать в Москву из-за проблем со здоровьем.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Вилюйский народный театр может быть отстранен от участия в финальном этапе фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России в Москве. Причиной этому стала пьяная потасовка, устроенная некоторыми членами труппы.

Конфликт накалился настолько, что одна из артисток попала в больницу. Так, спектакль «Легенда о любви», основанный на якутской фольклорной легенде, оказался под угрозой срыва. 19 артистов народного театра в октябре стали лауреатами на межрегиональном этапе этого конкурса-фестиваля и были приглашены в столицу страны.

- Я отправила их в Москву, где произошло такое неприятное событие. В труппе была произведена замена, попались непроверенные люди. Все-таки, не стоит забывать, что у нас работают непрофессиональные актеры. Мой наказ не употреблять спиртного они не исполнили. Было столько радости, ведь играть в столице с лучшими коллективами страны — большое достижение. Это удар, — рассказала руководитель коллектива Маргарита Соколова. Сама Соколова с труппой поехать не смогла по состоянию здоровья.

Вилюйский народный театр при Вилюйском центре досуга «Алгыс» был создан в 1968 году. Уже через год театру было присвоено звание «народный». С тех пор каждые два-три года коллектив подтверждает это звание, последняя защита прошла в 2017 году, сообщает ЯСИА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поднялся в небо на одном крыле: Как в Тверской области возводят памятник Советскому солдату
На месте будущего Ржевского мемориала вырос грандиозный курган, а в мастерской заканчивают отливку памятника. Корреспондент «СВ» побывал на строительстве монумента в Тверской области
Ванесса Мэй: Повернута на чистоте, поэтому люблю Минск
Ее нередко сравнивают с Паганини. Родились в один день, только великий скрипач на двести лет раньше. Перед концертом в Москве она рассказала «СВ», как участвовала в Олимпийских играх в Сочи, о секрете оптимизма и чем ее поразила белорусская столица
«Глеб Жеглов, образ собирательный, но характер и подход к делу списали с Володи Корнеева»: экс-руководитель МУРа Федоссеев
Коллеги прототипа киногероя уверяют: «вор должен сидеть в тюрьме» придумали не сценаристы, а легендарный сыщик, дослужившийся до начальника МУРа
Новости 24