«Легенда о любви» может не состояться: якутский народный театр устроил пьяный дебош

Вилюйский народный театр может быть отстранен от участия в финальном этапе фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России в Москве. Причиной этому стала пьяная потасовка, устроенная некоторыми членами труппы.

Конфликт накалился настолько, что одна из артисток попала в больницу. Так, спектакль «Легенда о любви», основанный на якутской фольклорной легенде, оказался под угрозой срыва. 19 артистов народного театра в октябре стали лауреатами на межрегиональном этапе этого конкурса-фестиваля и были приглашены в столицу страны.

- Я отправила их в Москву, где произошло такое неприятное событие. В труппе была произведена замена, попались непроверенные люди. Все-таки, не стоит забывать, что у нас работают непрофессиональные актеры. Мой наказ не употреблять спиртного они не исполнили. Было столько радости, ведь играть в столице с лучшими коллективами страны — большое достижение. Это удар, — рассказала руководитель коллектива Маргарита Соколова. Сама Соколова с труппой поехать не смогла по состоянию здоровья.

Вилюйский народный театр при Вилюйском центре досуга «Алгыс» был создан в 1968 году. Уже через год театру было присвоено звание «народный». С тех пор каждые два-три года коллектив подтверждает это звание, последняя защита прошла в 2017 году, сообщает ЯСИА.