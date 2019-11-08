Близняшки Туприны из Якутии спели для певицы Валерии

Близнецы из Якутии Кэрэчээнэ и Кэскилээнэ Туприны посетили концерт российской эстрадной певицы Валерии. После концерта сестры познакомились с певицей, и спели для нее свою песню «Туман».

В республике девушки известны как певицы. О своем общении со звездой они рассказали в своих социальных сетях.

- Валерия покорила своим талантом как великолепная вокалистка и потрясающая артистка. Хочется отметить высокий профессиональный уровень пения и завораживающее исполнение. Нам удалось не только сфотографироваться с Валерией, но и лично познакомиться и даже спеть для нее — наш фирменный „Туман“, — рассказывают близняшки.

По словам девушек, во время исполнения песни у них дрожали коленки и тряслись голоса. «Но мы смогли! Не судите строго», — обращаются к своим

Во время пения а капелла Туприны волновались настолько, что дрожали коленки, но несмотря на это они справились.