2019-11-08T10:29:26+03:00
Общество

Потеряшки дома: в Якутске за сутки найдены трое сбежавших подростков

Полиция предупреждает, что в условиях севера побег - это угроза своей жизни и здоровью
Ольга Донская
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Один из подростков убежал на целый месяц из-за проблем с отцом.Один из подростков убежал на целый месяц из-за проблем с отцом.
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За прошедшие сутки в Якутске сотрудники отделения по организации розыскной деятельности МУ МВД России «Якутское» нашли троих пропавших подростков.

Этой ночью в дежурную часть обратилась мать 14-летней девушки. Пропавшая была найдена в течение суток. Оказалось подросток не в первый раз убегает из дома и состоит на учете по делам несовершеннолетних.

Найден еще один 14-летний ребенок, который блуждал по городу в течении месяца. У подростка сложились непростые отношения с отцом, из-за чего он постоянно уходит из дома. В этот раз юноша сбежал, испугавшись, что его направят в специализированное детское учреждение. Родитель пригрозил подростку отказаться от его дальнейшего воспитания и содержания.

Неделю не давал о себе знать 12-летний мальчик из благополучной и обеспеченной семьи. Свой уход он объяснил тем, что ему хотелось больше быть с друзьями.

- Розыск без вести пропавших лиц — одно из приоритетных направлений деятельности полиции. В условиях Крайнего Севера угроза жизни и здоровью детей, бесконтрольно находящихся на улице, возрастает в разы, — сказали в пресс-службе МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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