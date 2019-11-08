2019-11-08T03:40:39+03:00
Спорт

«Игры состоятся обязательно!»: Дмитрий Глушко о ситуации с отменой «Дети Азии»

4 ноября на сайте Олимпийского комитета Азии появилась информация об отмене соревнований
Ольга Донская
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Как подчеркнул Дмитрий Глушко, бюджет страны и республики не вкладывается в работу комитета.Как подчеркнул Дмитрий Глушко, бюджет страны и республики не вкладывается в работу комитета.Фото: ЯСИА
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VII международные спортивные игры «Дети Азии» должны были состоятся в сентябре 2020 года в Улан-Баторе в Монголии. Несмотря на активную подготовку юных спортсменов, 4 ноября на сайте Олимпийского комитета Азии появилось сообщение о том, что вместо «Дети Азии» пройдут Молодежные зеленые игры.

О ситуации с отменой самых масштабных детских игр, созданных Якутией, рассказал в своем Facebook президент соревнований Дмитрий Глушко.

- Министр и дирекция перестали отвечать на наши запросы, звонки и письма. Мы выехали в Улан-Батор для проведения очередного инспекционного визита. К сожалению, увидели абсолютное нежелание заниматься организацией Игр. Попытки получить объяснения и любые наши предложения игнорировались. От встреч монгольская сторона всячески уклонялась. Как итог не утверждён план организационных мероприятий, сорвана работа по утверждению положения о Играх и по подготовке объектов соревнований и размещению участников. Нарушена Концепция проведения Игр, - написал Глушко.

Это стало причиной отзыва права проводить соревнования в августе этого года, официальное решение об отмене «Дети Азии» будет принято по согласованию с учредителями комитета.

- Олимпийский совет Азии в октябре текущего года одобрил решение международного Комитета Игр «Дети Азии» об отзыве у Монголии права проведения Игр. В настоящее время Комитетом совместно с Олимпийским советом Азии ведётся работа по определению альтернативного места проведения VII Игр в 2020 году. Это сложная работа. Но мы справимся! Спасибо всем, кто переживает за судьбу Игр! Игры состоятся обязательно!, - уверен Дмитрий Глушко.

К тому же, он отметил, что бюджет России и Якутии не понес никаких расходов на работу Международного комитета игр «Дети Азии», а в командировки сотрудники летают за счет собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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