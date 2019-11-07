2019-11-07T08:18:01+03:00
Общество

75 лет спустя: на братском кладбище в Башкирии могут быть останки воинов-якутян

В годы Великой Отечественной в селе Шафраново находился эвакогоспиталь
Нинель ГУСЕВА
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Сейчас на металлических памятниках выбиты имена 352 солдат, нашедших покой в башкирской земле.Сейчас на металлических памятниках выбиты имена 352 солдат, нашедших покой в башкирской земле.Фото: Из личного архива героя публикации
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Несмотря на то, что в 2020 году страна отметит 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, братские кладбища в России все еще до конца не изучены.

Так, на братском кладбище в башкирском селе Шафраново в годы войны были похоронены 352 советских солдат и офицеров, в том числе трое якутян. Все они умерли от ранений в местном эвакогоспитале или по пути туда. Однако в действительности имен в этом списке должно быть в разы больше.

Наилю Давлетову, который родился в Шафраново, 72 года. Около трех лет назад пенсионер, давно живущий в Твери, занялся восстановлением имен советских воинов, захороненных на братском кладбище на своей малой родине.

К 74-летию Победы администрация района сделала на кладбище ремонт и поменяла 39 разбитых надгробных плит. Фото: Из личного архива героя публикации

К 74-летию Победы администрация района сделала на кладбище ремонт и поменяла 39 разбитых надгробных плит.Фото: Из личного архива героя публикации

- В первом классе мы вместе с ребятами, учителями и местными жителями приводили в порядок эту братскую могилу. Непосредственные участники тех событий рассказывали, что тут хоронили и умерших в госпитале, и тех, кто скончался в одном из множества поездов, которые везли к нам раненых, - рассказывает Наиль.

Уже после войны на братской могиле были установлены металлические памятники, где выбиты имена 352 солдат, нашедших покой в башкирской земле. Однако это число может быть намного больше: со слов местных жителей, в одной могиле хоронили от 10 до 25 человек, и таких безымянных захоронений было несколько. Таким образом, по словам Наиля Давлетова, в Шафраново могут находиться останки около шести тысяч советских бойцов.

В поисках правды пенсионер сделал запрос в местный военкомат. Официальный ответ, который сможет восстановить имена сотен людей, о судьбе которых до сих пор ничего не известно, обещали подготовить в декабре.

Деньги на установку Вечного огня собирали всем миром. Фото: Из личного архива героя публикации

Деньги на установку Вечного огня собирали всем миром.Фото: Из личного архива героя публикации

Три года назад Наиль вместе с жителями Шафраново сумел собрать деньги на малую стелу, на которой указали имена ушедших на войну местных жителей. А накануне Дня Победы в 2018-м удалось установить на братской могиле Вечный огонь. Деньги на эти цели приходили со всей страны: люди присылали, кто сколько мог – по 50, 100, 500 рублей. Правда, по соглашению с местной администрацией, гореть вечный огонь будет лишь два дня в году – 9 мая и 22 июня. Для бюджета села полмиллиона за газ (во столько обойдется круглогодичное горение огня) – сумма неподъемная. Зато к 74-летию Победы администрация района сделала на кладбище ремонт и поменяла 39 разбитых надгробных плит.

В списке захороненных в братской могиле в Шафраново – трое воинов-якутян. Фото: Из личного архива героя публикации

В списке захороненных в братской могиле в Шафраново – трое воинов-якутян.Фото: Из личного архива героя публикации

В списке захороненных в братской могиле в Шафраново – трое красноармейцев из Якутии: Павла Афанасьева их Таатты, Александра Старостина из Мегино-Кангаласского района и Петра Трофимова из Якутска. Данные о дате и месте их захоронения есть в различных томах в республиканской книге «Память». Правда, с неточностями: о Петре Трофимове написано, что он похоронен в Уфе, а Павел Афанасьев - в селе Шафраново, но… на Украине. При этом даты смерти и другие данные полностью совпадают.

- Теперь моя главная цель – чтобы потомки погибших советских воинов приехали 9 мая 2020 года в Шафраново и почтили их память. У кого-то ведь там лежит отец, дед, прадед. И вторая моя задача - все-таки разобраться с точным числом захороненных. А больше мне ничего и не надо, - говорит Наиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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