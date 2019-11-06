Директор якутской строительной компании продавал одну квартиру сразу нескольким людям

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Теплосервис», обвиняемого в совершении 9 эпизодов преступлений. Мужчина обвиняется в мошенничестве по предварительному сговору, причинении особо крупного имущественного ущерба, злоупотреблении полномочиями.

С 2009 года компания подсудимого строила жилой комплекс «Северянка» из шести жилых домов, захватив при этом участок земли непредназначенный для строительства. Для получения денег на возведение домов, обвиняемый и его подельник заключали инвестиционные договора и договора долевого строительства. При этом он знали, что никакие квартиры не перейдут вложившимся людям, так как жилплощади уже проданы другим жильцам.

С марта 2010 по октябрь 2012 от рук мошенника пострадали 24 человека, которые понесли потери в общей сумме 34 миллионов рублей. И это еще не все, обвиняемый получил от тринадцати граждан по договорам инвестирования денежные средства на общую сумму свыше 13 млн рублей и заключил с муниципальный контракт с мэрией Якутска на приобретение жилых помещений для детей-сирот. И все это в одних и тех же шести домах.

Уголовное дело в отношении подельника обвиняемого находится на рассмотрении в суде. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.