2019-11-06T04:36:36+03:00
Здоровье

Онкоцентр Якутска должен начать свою работу в 2023 году

Здание с поликлиникой и стационаром строится на улице Петра Алексеева
Ольга Донская
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На год раньше в 2022 году заработает кардиоцентр.На год раньше в 2022 году заработает кардиоцентр.
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В Якутске здание онкологического центра планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщили после объезда главы Якутии, во время которого он проверил строительство объектов здравоохранения.

Вторая очередь онкологического диспансера возводится за счет федеральных средств. Совсем скоро якутяне смогут воспользоваться услугами центра: поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек, с радиологическим отделением и хозблоком. Новое здание онкоцентра строится на улице Петра Алексеева.

Сейчас установлены свайные фундаменты, выполнена бетонная отмостка, забетонированы плиты цокольного перекрытия. На данный момент работы приостановлены из-за полного освоения бюджетного лимита, но стройка продолжится в следующем году.

Также Айсен Николаев проверил ход строительства кардио диспансера. Восьмиэтажный центр вместит в себя 150 коек, на строительство объекта было выделено около 4,5 млрд рублей. Свои двери кардиологический центр должен распахнуть на год раньше онкологического – в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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