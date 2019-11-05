Раз карасик, два карасик: в Якутии завершилась зимняя рыбалка – мунха

В Якутии прошла традиционная подледная рыбалка на карася – мунха. Запастись рыбой на долгую зиму местные выходят целыми деревнями.

На русский язык слово «мунха» переводится как «невод». Для якутян это не просто рыбалка. Это праздник, который ждут не меньше Ысыаха, якутского Нового года.

Руководит процессом кто-то из старейшин, знающий особенности озера. Фото: @yura_dyakon.Фото: Социальные сети

Главным героем рыбалки становится один из самых опытных рыбаков, который знает особенности озера и показывает, где лучше установить и куда подвести невод. Перед началом рыбалки якутяне обязательно «кормят» огонь, прося у хозяина природы и покровителя охотников Байаная большой улов.

На местах спуска и вытаскивания невода прорубают большие полыньи. Фото: Александр Григорьев.

Сам процесс происходит следующим образом. На местах спуска и вытаскивания невода прорубают большие полыньи, а между ними с двух сторон делают лунки, по которым будут тащить концы невода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/741868" frameborder="0"></iframe> Мунха в Якутии.В минувшие выходные традиционная подледная рыбалка на карася прошла в Горном районе республики. Без рыбы не ушел никто.

Во время движения сети часть рыбаков всячески шумят, кричат и стучат по льду, загоняя рыбу к главной проруби. Если невод наталкивается на корягу или сучья, его вытаскивают и повторяют всё заново.

У якутов не принято шумно радоваться хорошему улову. Фото: @radomirnastyatalonovy2016.Фото: Социальные сети

По традиции, по окончанию рыбалки улов делится поровну на всех присутствующих, в том числе детей. Это золотое правило идет из глубины веков, когда те, кто не мог рыбачить (старики, инвалиды, одинокие женщины с детьми), приходили на мунху и наблюдали за процессом, а после окончания уносили домой свежих карасей. В хороший год каждому участнику действа достается по мешку рыбы.

Мунха в Амгинском районе Якутии с высоты птичьего полета.Фото: ЯСИА

Озера, где можно неводить, в Якутии берегут. Обычно на них запрещается устраивать водопой для скота, а во время нереста – подъезжать к берегу на технике и вообще шуметь рядом. В некоторых селах рыбаки советуют после богатой мунхи давать водоему «отдых» в течение года, а то и больше, чтобы не нарушить экологический баланс.

Многострадальный памятник карасю с самого начала облюбовали вандалы.Фото: ЯСИА

В 2012 году в Якутске установили единственный в мире памятник карасю - бронзовый монумент весом 70 кг. Дело в том, что для жителей республики это очень особенная рыба. Из-за экстремально холодного климата карась в Якутии особенно жирный, в нём много белка и кальция. Во многом благодаря этой рыбе якутяням удалось выжить в голодные военные годы, когда всё продовольствие отправлялось на нужды фронта.

КСТАТИ

Утопишь лом – удачи не жди

Существует несколько примет, связанных с мунха.

Женщины не должны касаться снастей и тем более переступать через разложенный невод.

Большоу улову шумно радоваться не принято, иначе, по поверьям, Байанай может осерчать.

Если кто-то утопит в проруби лом для пробивания льда – удачи не жди. Однако если мимо пролетел ворон или целая стая, улов будет отличным.