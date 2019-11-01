«Врач – это человек без пола»: гинеколог Роман Юдин – об ответственности, стеснении и самоиронии

Гинеколог – врач узкой специализации, работающий исключительно с женщинами. Поэтому чаще всего эту стезю выбирают представительницы прекрасного пола, но в последнее время и мужчины не редкость.

Как работать, когда вокруг тебя одни женщины, много стереотипов и ответственности? Об этом редакции «КП в Якутии» рассказал 29-летний акушер-гинеколог Роман Юдин. Молодой врач работает в Перинатальном центре якутской республиканской клинической больницы.

В детстве часто шутил, что стану гинекологом

- Из мединститута я выпустился терапевтом, то есть врачом общей практики. Дальше встал вопрос о поступлении в ординатуру, чтобы освоить более узкую специальность, потому что совершенно не хотелось сидеть на участке и целый день принимать больных. Все годы во время учебы в институте студент копит баллы, принимая активное участие в научной и общественной жизни: например, участвуя в олимпиадах или играя в КВН. Также большим плюсом считается работа студентов в медицинской сфере. Со второго курса начал подрабатывать санитаром и медбратом. Так и накопил баллы на акушерство и гинекологию. Интересно вышло, ведь в детстве я часто шутил, что стану гинекологом. Своеобразная ирония судьбы, - улыбается Роман.

Роман в детстве часто шутил что станет гинекологом. Дошутился.Фото: Из личного архива героя публикации

Несмотря на то, что мужчины-гинекологи уже не редкость, многие пациентки очень эмоционально реагируют, когда узнают, кто будет вести прием. Кто-то удивляется, но затем спокойно выполняет все просьбы врача, а кто-то волнуется, задает много вопросов и стесняется. «Приходится объяснять, что я сегодня дежурный врач и надо с этим смириться. С откровенным негативом сталкиваться не приходилось», - говорит Роман. Есть и те, которые осознают, что врач – это человек без пола, который поможет вылечиться.

В детстве Роман не стремился стать тем, кем обычно хотят быть мальчишки – полицейским, пожарным. Да и врачом быть не стремился. Мечтал работать дизайнером, архитектором, журналистом или поваром.

- Почему журналистом, сам не знаю, - улыбается наш герой. - Считал, что они много где бывают, смотрел телевизор, а там корреспондент то из одной страны вещает, то из другой. Поваром хотел стать потому, что люблю вкусно поесть, да и кто не любит? Сейчас часто готовлю, изучаю новые рецепты – так моя детская мечта превратилась во взрослое хобби. Выбор профессии – это стечение обстоятельств, под которые я подстроился. У меня запросы маленькие, я могу и в землянке в лесу жить. Но зарабатывать-то надо! В землянку всегда успеется уйти, а пока меня всё устраивает.

Первые самостоятельно принятые роды не стали эмоциональным потрясением для молодого врача.Фото: Из личного архива героя публикации

«Ну, роды и роды»

Первые самостоятельно принятые роды не стали эмоциональным потрясением для молодого врача. Первый поход в родзал состоялся еще во время практики в мединституте и какой-то бури эмоций не вызвал: «ну, роды и роды, рутина любого медика». Всякого насмотреться успел и на подработке во время учебы.

Сейчас, как признается сам, по-другому. В самостоятельной работе чувствуешь двойную ответственность от начала и до конца. Самое важное, чтобы всё прошло гладко, мама осталась довольна, а ребенок родился здоровым.

- Работа акушера-гинеколога, да и вообще любого врача, – это большая ответственность. Хотелось бы, чтобы это не было чуждо и мамам – к сожалению, в наше время от детей частенько отказываются, некоторые женщины позволяют себе курить и пить во время беременности, не следят за своим здоровьем, а дети рождаются с пороками развития, - сетует акушер.

Стереотипов в работе достаточно, но благодаря чувству юмора у гинеколога Юдина получается переводить всё в шутку. Не обращать внимания и относиться ко всему с иронией – этого достаточно, чтобы всё это не повлияло на человека.

Бытует мнение, что мужчины-гинекологи добрее и мягче, чем коллеги-женщины.

- Это субъективно. Не могу судить об этом, я же мужик, но иногда слышу подобное. Что касается лично меня, свою работу стараюсь выполнять хорошо, а по поводу чуткости или внимательности решать пациентке, - говорит Роман.

Самым сложным в работе он считает эмоциональное выгорание.Фото: ЯСИА

Хороший врач лечит словом

В нашей стране набирают популярность совместные роды. Все больше мужчин собираются с духом и идут встречать своего малыша вместе с женами и подругами. Мы поинтересовались мнением Романа по этому вопросу – как гинеколога, и как мужчины.

- К совместным родам я отношусь нормально – это современная тенденция, и ее надо поддерживать. Почему бы и нет, если мужчина сам этого хочет? Но лично я бы точно не пошел на такое – думаю, без меня спокойно обойдутся. Буду там только мешать и постоянно переживать, ведь я прекрасно знаю, как должно быть. Роды – процесс естественный, но в какой-то момент и у роженицы, и у мужа может возникнуть паника. Чаще всего такое случается у первородок – они перестают слушать врача и акушеров, из-за чего бывают неприятные последствия, например, разрывы. Роды у знакомых мне девушек я пока не принимал, но понимаю, что не застрахован от этого, город ведь маленький. Смущение точно будет у роженицы, а у меня его не должно быть – это лишнее в нашей профессии. Мы не должны эмоционально реагировать на своих пациентов, а то так можно растерять самого себя. А чтобы не возникало неловких ситуаций, с людьми надо разговаривать. Есть врачи, которые не придают значения общению с пациентами. Думаю, что во время диалога стеснение проходит, а ты получаешь необходимую информацию. Недаром говорят, что хороший врач лечит словом, - уверен Роман.

Самым сложным в работе он считает эмоциональное выгорание. Когда постоянно в контакте с людьми, волей-неволей отдаешь каждому частичку себя. Также врачи часто видят достаточно страшные для других людей вещи, которые, не просто наблюдают, но и работают с ними. Так подтверждается один из стереотипов – все врачи немного циники, которых сложно удивить.

- Я хочу стать президентом всей планеты! А если спуститься с небес на землю, запросы у меня самые простые, как и у всех. Хочу мирное, светлое и справедливое будущее. Было бы неплохо повидать мир. В профессиональной деятельности пока менять ничего не буду, но, если появится желание учиться, освою еще одну узкую специальность. Хочу семью, дом, детей. И попытаться дожить до пенсионного возраста, - улыбается врач.