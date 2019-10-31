Готовимся к старости: что делать, если «серебряный возраст» всё ближе

Старость – это то, что происходит с людьми объективно, независимо от того, хотим мы этого или нет. Можно ли подготовиться к этому заранее?

Психолог-оператор службы социального сопровождения людей старшего возраста и инвалидов «Система Забота», действительный член Европейской профессиональной психотерапевтической лиги Ольга Скрыбыкина рассказала, как себя вести, если «серебряный возраст» всё ближе, и к чему быть готовым детям новоиспеченных бабушек и дедушек.

Психолог Ольга Скрыбыкина выслушивает пожилых людей, может записать к врачу, вызвать скорую или соцработника.Фото: Из личного архива героя публикации

Первый «звоночек» старости

Говорят, невозможно адаптироваться к тому, где ты еще не был. Невозможно адаптироваться к школе, не начав учиться. Или к плаванию в холодной воде, пока не окунулся в нее с головой.

Главное, чтобы не получилось, как в том анекдоте:

- Доктор, меня 8 лет мучает геморрой. Что только не делал, у кого только не был, ничего не помогает!

Доктор:

- Скажите, а у вас в жизни, кроме геморроя, еще что-нибудь интересное происходит?

Первый «звоночек» старости – это не боли в суставах, скачки давления или остеопороз, а потеря познавательного интереса. К сожалению, как правило именно с этого всё и начинается. Жизнь должна оставаться интересной, несмотря на болячки, спад активности и физические ограничения. Нужно по мере возможности продолжать учиться, осваивать что-то новое, продлевая тем самым активность мозга.

Поддерживать познавательный интерес по силам любому пожилому человеку.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Родным стоит обратить внимание именно на это – если познавательный интерес угасает, попробовать его стимулировать. Не заставлять осваивать, к примеру, интернет, но, если у человека есть хоть малейшее желание, показать, какие возможности он дает, и помочь на первых порах. Даже если придется повторять простейшие, на ваш взгляд, действия снова и снова, - советует психолог.

С возрастом главный вопрос – это ухудшение качества жизни. В старости теряется многое, у кого-то быстрее у кого-то медленнее, но теряется. Активность становится ниже, физические возможности падают, а боли и болезни врачи уже почти не лечат. И многие люди оказываются к этому не готовы.

Шефство над мамой

Если пожилого человека уже ничего не интересует, он деградирует (причем этот процесс иногда происходит буквально на глазах), теряет адекватность. В последнем случае есть два варианта. Человек может начать воспринимать мир параноидально – во всех видеть врагов, которые хотят причинить ему вред или сделать что-то плохое. Или наоборот, становится слишком доверчивым, легко попадается на удочку мошенников и лишается всего.

Иногда при потере близких человек с горя закрывается и почти перестает контактировать с внешним миром.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- В этот момент родные как бы берут над пожилыми людьми шефство, - говорит Ольга Скрыбыкина. - При этом новоиспеченные бабушки используют свалившееся на них свободное время, активно «улучшая» жизнь детей, вмешиваясь во все её аспекты. Требуют, чтобы те были рядом и бежали выполнять их капризы. Зачастую на детей обрушиваются нападки и несправедливые обвинения, иногда довольно серьёзные. Случай из практики – женщина позвонила к нам на прямую линию и сплошным потоком, не стесняясь в выражениях, жаловалась на дочь: «Я ее ненавижу, она воровка». А потом без перехода: «Вот ее телефон, скажите ей, чтобы к маме приезжала. И отругайте, что за мной не ухаживает».

В такой ситуации детям бывает очень сложно перестроиться на новый лад. Им кажется, что ничего не изменилось, мама или папа остались прежними, а на самом деле они уже погружены в болезнь. А придирки и обвинения доводят до слез и окончательно выбивают из колеи, особенно если отношения в семье всегда были хорошими.

Если пожилой человек остается одинок, нужно, чтобы люди просто были чуть добрее к нему.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из опыта программы «Тревожная кнопка». Звонит пожилая женщина, криком кричит – чем лечить ожоги. Рядом послушный сын, который живет вместе с ней. Оказалось, что бабушка готовила и на ней вспыхнула одежда. Сын тушил ее на матери руками, кисти тоже обожжены. Вызывать скорую они отказывались – женщина была убеждена, что врачи отберут у них квартиру.

- Пришлось отправлять скорую обманом, убедив в том, что к ним мы отправим «своих людей». Приехали врачи, обработали ожоги, настаивали на госпитализации бабушки. Из-за паранойи в больницу она не поехала и заставила заниматься ее лечением сына. Но так как обработка ожогов была очень болезненной, она включила в свой бред и его – теперь и он оказался на стороне врагов и хочет ее убить. Только тогда послушный парень, который поддерживал все мамины идеи и незаметно проваливался в болезнь вместе с ней, осознал, что не все мамины идеи здравые. Итог – боль, разочарование и ужас от того, что рядом с ним уже не та мама, которая его вырастила, - отмечает Ольга Валерьевна.

…и ничего не помогает

Иногда при потере близких (супруга, детей, подруг) человек с горя закрывается и почти перестает контактировать с внешним миром... Это тоже один из неблагоприятных факторов. Если пожилой человек остается одинок, нужно, чтобы окружающие просто стали чуть добрее к нему.

А еще есть старость, заполненная судами и разборками. С теми же родственниками, от которых пожилые люди ждут помощи, понимания, внимания. Или другой вариант, когда голова работает хорошо, но безумно болит тело, разваливается на куски, трещит по швам. И ничего не помогает. А врачи, зная это, не спешат к тебе на вызов, а иногда откровенно отказываются приезжать. Вот такое качество жизни...

Пожилым людям нужны движение, чтение и общение.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых случаях недуг требует медикаментозного лечения и даже изоляции – например, если человек проявляет физическую агрессию. В таких ситуациях главное – не бояться и не стесняться обращаться к специалистам: неврологам, психиатрам. Это нельзя вылечить, но можно существенно замедлить процесс.

Но есть и другие примеры. Когда в 83 года приходит любовь. Когда, несмотря на все болячки, бабушка с нетерпением ждет внуков-двойняшек и вяжет для них пинетки. Когда боль отступает, и сразу идешь погулять вокруг дома, потому что еще можешь ходить. Когда не можешь ходить, но звонишь, беседуешь и поддерживаешь друзей, интересуешься их жизнью. Оставшихся друзей. Или, если их не осталось, берешь телефон и звонишь на случайный номер. Говоришь, что у человека все будет хорошо. И кладешь трубку...

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Сгорел» за два года

Деменция - это невероятно сложная болезнь, не только для самого пациента, но и для его близких. Важно вовремя заметить изменения в поведении, чтобы хоть немного продлить жизнь человека с помощью лекарств.

Иван Васильевич всю жизнь проработал в органах правопорядка, дослужившись до звания полковника. Даже когда ушёл на пенсию, без дела не сидел.

Первые признаки болезни (не закрыл кран, не выключил чайник) проявились, когда ему было 70 лет, но тогда никто не обратил на это внимания, списав на обыкновенную старческую забывчивость. Явные ухудшения начались через пару лет, когда дедушка начал забывать какие-то моменты своей жизни и путать родственников.

Деменция развивалась стремительно, и совсем скоро Иван Васильевич уже не узнавал своих близких. Иногда считал, что ему снова 35 лет, и активно звал свою жену на курорт, в отпуск. Иногда был относительно спокоен, но бывали дни, когда мог внезапно стать агрессивным и опасным для самого себя. Постепенно ему запретили выходить из дома и вскоре он совсем слёг, не мог самостоятельно есть и ходить в туалет.

Когда-то крепкий, сильный мужчина «сгорел» за два года, превратившись в исхудавшего и растерянного старика. Из-за лежачего положения он вскоре заболел пневмонией и попал в больницу. Благодаря усилиям врачей были небольшие улучшения, но продлилось это недолго. Вскоре он умер, так и не узнав, что у него должна была родиться долгожданная правнучка.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Советы психолога родственникам пожилых людей

Мы попросили психолога Ольгу Скрыбыкину дать рекомендации людям, заметившим изменения в поведении родственников преклонного возраста:

- Какие-то конкретные советы дать сложно, так как ситуации все очень разные, всё индивидуально. В целом если пожилой человек сохраняет социальную активность, справляется с повседневными задачами сам, вмешиваться не стоит. Оказывать помощь по необходимости, в каких-то сложных делах.

Поддерживать познавательный интерес вполне по силам любому пожилому человеку. Новый круг общения можно найти при социальных службах – там проводятся групповые занятия по интересам, которые объединяют людей. Если социальная активность падает, возможно, стоит обратиться к врачам: психологам, неврологам, психиатрам.

Важно постараться увидеть момент, когда вы становитесь «родителем», а точнее, опекуном для уже зависимого от вас человека. Когда появляется необходимость решать за него в его интересах, даже если ваш подопечный не очень согласен. Взять на себя такую роль очень сложно. Поэтому необходима профилактика собственного психологического состояния – не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Иногда, чтобы не «сгореть», просто необходим взгляд со стороны. Когда берешь на себя нагрузку, но не умеешь справляться со стрессами, выставить границы или, что еще хуже, делаешь это из чувства вины, долго это продолжаться не может.

В таком случае для помощи пожилому человеку можно оформить соцработника. При необходимости и невозможности ухаживать самостоятельно - нанять сиделку.