Бухгалтер, милый мой бухгалтер: в Якутии женщина похитила со счета учреждения 3 миллиона рублей

51-летняя жительница Якутска обвиняется в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере. Женщина похитила у учреждения 3 миллиона рублей.

С января 2015 года до декабря 2018 года обвиняемая работала ведущим бухгалтером в одном из государственных автономных учреждений. С помощью программного обеспечения и доступа к электронно-цифровой подписи, женщина перевела свыше 3 млн рублей с банковских счетов учреждения на свои банковские счета и счет своей дочери, которая не знала о ее преступных действиях.

На похищенные деньги бухгалтер вступила в долевое строительство и погашала потребительские кредиты. В ходе следствия причиненный ущерб она вернула, продав квартиру.