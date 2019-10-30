2019-10-30T06:02:08+03:00
Происшествия

Бухгалтер, милый мой бухгалтер: в Якутии женщина похитила со счета учреждения 3 миллиона рублей

Деньги она переводила на свой банковский счет и дочери, которая не подозревала о ее преступлении
Ольга Донская
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Обвиняемая потратила деньги на вступление в долевое строительство и погашение кредитов.Обвиняемая потратила деньги на вступление в долевое строительство и погашение кредитов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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51-летняя жительница Якутска обвиняется в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере. Женщина похитила у учреждения 3 миллиона рублей.

С января 2015 года до декабря 2018 года обвиняемая работала ведущим бухгалтером в одном из государственных автономных учреждений. С помощью программного обеспечения и доступа к электронно-цифровой подписи, женщина перевела свыше 3 млн рублей с банковских счетов учреждения на свои банковские счета и счет своей дочери, которая не знала о ее преступных действиях.

На похищенные деньги бухгалтер вступила в долевое строительство и погашала потребительские кредиты. В ходе следствия причиненный ущерб она вернула, продав квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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