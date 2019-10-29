2019-10-29T10:12:13+03:00
Общество

В Якутии семьи при рождении третьего ребенка смогут погасить ипотеку на 450 тысяч рублей

Этим смогут воспользоваться те, у кого пополнение с 2019 по 2022 годы
Ольга Донская
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Третий или последующий ребенок должен появиться в семье до конца 2022 года.Третий или последующий ребенок должен появиться в семье до конца 2022 года.Фото: ЯСИА
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В Якутии те семьи, которые родили или усыновили третьего (или последующих детей) ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года получат право погасить ипотеку в размере их задолженности, но не более 450 тысячи рублей. Эти средства пойдут на погашение основного долга, а в случае если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся деньги направляются на погашение процентов, начисленных за пользование кредитом или займом.

Необходимые документы:

— заявление о погашении кредита (займа);

— документы, удостоверяющие личность и гражданство заемщика;

— документы, удостоверяющие личность и гражданство детей заемщика;

— документы, подтверждающие материнство (отцовство) заемщика в отношении детей;

— документы, подтверждающие предоставление заемщику ипотечного жилищного кредита (займа);

— документы, подтверждающие приобретение заемщиком по договору купли-продажи на территории РФ у юридического или физического лица жилого помещения.

На территории Якутии партнерами АО «ДОМ.РФ» являются кредитные организации ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Алмазэргиэнбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Республиканское ипотечное агентство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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