В Якутии семьи при рождении третьего ребенка смогут погасить ипотеку на 450 тысяч рублей
В Якутии те семьи, которые родили или усыновили третьего (или последующих детей) ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года получат право погасить ипотеку в размере их задолженности, но не более 450 тысячи рублей. Эти средства пойдут на погашение основного долга, а в случае если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся деньги направляются на погашение процентов, начисленных за пользование кредитом или займом.
Необходимые документы:
— заявление о погашении кредита (займа);
— документы, удостоверяющие личность и гражданство заемщика;
— документы, удостоверяющие личность и гражданство детей заемщика;
— документы, подтверждающие материнство (отцовство) заемщика в отношении детей;
— документы, подтверждающие предоставление заемщику ипотечного жилищного кредита (займа);
— документы, подтверждающие приобретение заемщиком по договору купли-продажи на территории РФ у юридического или физического лица жилого помещения.
На территории Якутии партнерами АО «ДОМ.РФ» являются кредитные организации ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Алмазэргиэнбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Республиканское ипотечное агентство».
ИСТОЧНИК KP.RU