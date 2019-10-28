В Якутии будет создана комиссия по ответственному обращению с животными

С 1 января 2020 года в силу вступят части закона об ответственном обращении с животными, касающиеся приютов, обращения с животными без владельцев, государственного и общественного контроля. В Якутии в связи с этим создадут специальную комиссию, которая будет находить пути решения возникающих проблем.

В Якутске провели совещание-обсуждение этого закона. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Денис Белозеров, заместитель руководителя Департамента ветеринарии республики Саргылана Павлова, работники «Жилкомсервис», пункта передержки животных и другие.

Одна из главных необходимостей – достижение баланса между безопасностью для населения и не причинением вреда животным. Участники совещания согласились, что прописанное в законе содержание животных до естественной смерти в приюте принесет ущерб бюджету республики. Одним из выходов является поголовное чипирование животных и внедрение принципов ответственного обращения с животными в умонастроение населения.