2019-10-28T06:15:59+03:00
Дом. Семья

В Якутии будет создана комиссия по ответственному обращению с животными

Необходимо достижение баланса между безопасностью жителей и животных
Ольга Донская
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Одно из решений проблемы бродячих собак - поголовное чипирование.Одно из решений проблемы бродячих собак - поголовное чипирование.Фото: ЯСИА
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С 1 января 2020 года в силу вступят части закона об ответственном обращении с животными, касающиеся приютов, обращения с животными без владельцев, государственного и общественного контроля. В Якутии в связи с этим создадут специальную комиссию, которая будет находить пути решения возникающих проблем.

В Якутске провели совещание-обсуждение этого закона. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Денис Белозеров, заместитель руководителя Департамента ветеринарии республики Саргылана Павлова, работники «Жилкомсервис», пункта передержки животных и другие.

Одна из главных необходимостей – достижение баланса между безопасностью для населения и не причинением вреда животным. Участники совещания согласились, что прописанное в законе содержание животных до естественной смерти в приюте принесет ущерб бюджету республики. Одним из выходов является поголовное чипирование животных и внедрение принципов ответственного обращения с животными в умонастроение населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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