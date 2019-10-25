ЭКО: наука в помощь природе

Иногда счастье материнства начинается… в пробирке. Вот уже 18 лет в Якутске на базе Перинатального центра республиканской больницы №1 проводят процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Число бесплодных пар растет во всем мире, и Якутия не исключение. Однако, по словам медиков, прибегать к ЭКО они рекомендуют лишь в каждом третьем случае.

Опыт – лучший учитель

В Перинатальном центре республиканской больницы №1оказывают комплексную помощь новорожденным и беременным женщинам групп риска. Пациенты приезжают сюда со всей республики. В том числе – с диагнозом «бесплодие».

ЭКО в отделении вспомогательных технологий центра начали делать в 2001 году – одними из первых на Дальнем Востоке. Тогда по всей стране было всего несколько клиник, которые занимались экстракорпоральным оплодотворением. В Якутске в год проводилось всего несколько процедур. Они были платными и довольно недешевыми, а вот высокой эффективностью не отличались.

В 2013 году ЭКО вошло в перечень услуг, которые можно получить по полису ОМС бесплатно. При этом семья, которая страдает бесплодием, вправе делать столько попыток, сколько необходимо для достижения успешного результата. Неудивительно, что число желающих попытать счастья на родине резко выросло, и это стало толчком для дальнейшего развития технологии – на единичных примерах учиться сложно. В 2013 году в Перинатальном центре провели 60 процедур, а год спустя – 113, то есть почти вдвое больше. В 2018-м их было сделано уже 230, в этом году по плану – 250.

Вся процедура экстракорпорального оплодотворения проводится в рамках одного менструального цикла.Фото: Из личного архива героя публикации

Для повышения эффективности экстракорпорального оплодотворения в республике в 2017 году провели аудит работы отделения вспомогательных технологий. За ним последовала модернизация лаборатории, обучение сотрудников и расширение штата. В частности, взяли второго врача-эмбриолога. Они имеют дело с беспрерывным биологическим процессом, поэтому работают без выходных и праздников – колоссальная нагрузка для одного человека.

Количество перешло в качество. Если вплоть до 2016 года эффективность процедуры составляла всего 17%, то в 2017-м – 25,1%, а в прошлом году – уже 30%.

Не тяните с визитом к врачу

Медики Перинатального центра проанализировали причины бесплодия у жительниц Якутии. На первом месте – трубный фактор женского бесплодия - когда у женщины нарушена проходимость маточных труб или они отсутствуют, например, после оперативного лечения по поводу внематочной беременности. Чаще всего это происходит из-за запущенных воспалительных процессов на фоне инфекций, передающихся половым путем. На втором месте – мужской фактор: к сожалению, он стал встречаться чаще, чем раньше, примерно в 40% случаев. Также причиной отсутствия у пары детей могут быть смешанные факторы.

Кроме того, во всем мире, и Якутия не исключение, женщины стали позже рожать. Если еще 10 лет назад средний возраст женщин, обращающихся с проблемой бесплодия, составлял 31-32 года, то сейчас – 34-35 лет. Осознанно планировать деторождение ближе к сорока врачи очень не советуют – может получиться так, что даже высокотехнологичная медицина не поможет.

Оценить свой овариальный резерв (генетически заложенный запас фолликулов в яичниках) стоит годам к тридцати. С возрастом количество яйцеклеток уменьшается, а их качество ухудшается. После 35 лет забеременеть даже при помощи самых передовых технологий намного сложнее – чем старше будущая мама, тем ниже эффективность процедуры.

Поэтому, если не удается забеременеть в течение года, медики советуют не тратить время на нетрадиционные методы лечения и не тянуть с визитом к врачу. Если женщина старше 35 лет, этот срок сокращается до полугода. Для дам старше сорока он составляет 3 месяца.

К вспомогательным репродуктивным технологиям прибегают как пары, так и одинокие женщины. Юридически их права никак не ограничиваются – пройдя все необходимые обследования, они также могут стать участниками программы экстракорпорального оплодотворения.

Через что проходят при ЭКО

Наука, как известно, не стоит на месте. За последние годы медики очень серьезно продвинулись в эмбриологии и лечении гинекологических заболеваний. Изменились протоколы стимуляции, однако сам принцип экстракорпорального оплодотворения остался прежним.

Вся процедура проводится в рамках одного менструального цикла. На первом этапе в течение 10-12 дней женщине делают гормональные уколы для выработки яйцеклеток (их оптимальное количество – 8-10). На втором этапе происходит их извлечение и культивирование эмбриона – на это уходит около недели. Процедура его переноса в матку не требует анестезии и выполняется на гинекологическом кресле в течение 5-7 минут. Через 12-14 дней после подсадки проводится исследование крови на ХГЧ, которое должно подтвердить беременность.

- В Якутске период ожидания процедуры ЭКО не превышает четырех месяцев. Полное обследование для выявления причин бесплодия можно пройти в женской консультации по месту жительства, на это уйдет 2-3 месяца, в некоторых случаях дольше. Потом женщину направляют в наше отделение. Врачи принимают решение, какое лечение необходимо, чтобы устранить проблему. Это может быть гормональная терапия, чтобы стимулировать овуляцию, лапароскопическая операция для устранения нарушения проходимости маточных труб или курс лечения у уролога для мужчин. Сразу прибегнуть к ЭКО рекомендуем лишь в 30% случаев. Далее необходимо подготовить документы на проведение процедуры за счет ОМС для рассмотрения в Минздраве республики. В случае положительного решения пара получает направление на ЭКО. При этом будущие родители могут выбрать любую в клинику в пределах страны. По статистике, этим правом пользуются около половины якутян, которым показано экстракорпоральное оплодотворение. К сожалению, мы пока не можем провести процедуру ЭКО всем нуждающимся в Якутске, но планируем постепенно увеличивать объёмы, чтобы уменьшить количество выезжающих за пределы республики, - отмечает заведующая отделением вспомогательных технологий Айталина Семенова.

Заведующая отделением вспомогательных технологий Айталина Семенова.Фото: Из личного архива героя публикации

ЭКО и рак: есть ли связь?

Перед гормональной стимуляцией женщина проходит полное обследование. В первую очередь проверяется состояние гормонозависимых органов: молочные железы, матка, яичники, щитовидка. Именно на них гормональная стимуляция сказывается в первую очередь.

Поскольку история экстракорпорального оплодотворения насчитывает уже не одно десятилетие, проведено множество исследований о его связи с другими заболеваниями. Так, британские эксперты на протяжении 20 лет анализировали отдаленные показатели по здоровью 7735 женщин, перенесших ЭКО. Выяснилось, что частота возникновения онкозаболеваний у них такая же, как в среднем у женской популяции. Выявлена лишь зависимость от возраста – впрочем, как и у остальных людей.

- Все пациентки, решившиеся на ЭКО, проходят доскональное обследование с консультацией узких специалистов, в том числе маммологов. По данным меттанализа 2019 года, среди женщин, лечивших бесплодие, вероятность возникновения рака молочной железы была немного выше по сравнению с теми, кто не использовал вспомогательные репродуктивные технологии. И риск значительно возрастал у тех, кто родил первого ребенка с помощью ЭКО после 40 лет, - говорит Айталина Афанасьевна.

Важно, чтобы будущая мама была здорова – как правило, беременность после ЭКО протекает немного сложнее, чем обычно. Именно поэтому в первом триместре женщинам назначается гормональная поддержка. Кроме того, в последние годы во всем мире стараются не подсаживать сразу несколько эмбрионов, как это делали раньше.

Отношение к ЭКО в обществе изменилось. Еще 10 лет назад беременность после ЭКО встречалась не так часто, и акушеры-гинекологи вели таких пациенток с большой опаской. Сейчас есть уже отработанные протоколы, и процедура ЭКО перестала быть чем-то экстраординарным. В медицинских кругах к вспомогательным репродуктивным технологиям относятся уважительно, так как понимают, что метод ЭКО нужен, востребован, эффективен, а его постоянное совершенствование сводит к минимуму возможные риски.

Якутия ежегодно входит в топ-15 субъектов РФ по пренатальной диагностике.Фото: Из личного архива героя публикации

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Цена вопроса – 150 тысяч рублей

Сделать ЭКО за деньги в Якутске можно и сегодня.

Сама процедура стоит 90 тысяч рублей, а с учетом стоимости стимулирующих лекарственных препаратов - около 150 тысяч.

По всей стране в рамках нацпроекта „Демография” до 2024 года включительно парам, страдающим бесплодием, планируется сделать 450 тысяч процедур ЭКО.

СПРАВКА КП

Якутия - в топ-15 субъектов РФ по пренатальной диагностике

В 2019 году Перинатальный центр РБ №1 отметил 20-летие. Сегодня здесь трудятся 413 человек, в том числе 95 врачей. - Наше большое преимущество - что мы работаем в составе многопрофильной больницы, в составе которой есть педиатрический, клинический, клинико-диагностический центры и кардиодиспансер. Для оказания медицинской помощи самым "тяжёлым" пациентам мы используем в полном объеме диагностические и лечебные ресурсы РБ №1. Стараемся внедрять все новые технологии, которые появляются в акушерстве и гинекологии, неонатологии, генетике и репродуктологии. За последний год число родов на базе Перинатального центра увеличилось с 1600-1800 до 2,5 тысяч. Дело в том, что мы начали принимать нормальные физиологические роды – теперь дважды в неделю, по вторникам и пятницам, скорая везет к нам рожениц со всего Якутска. В нашем центре приветствуются партнерские роды, в том числе и на операции кесарево сечение. В отделении реанимации новорожденных организовано посещение родителями, а послеродовое отделение открыло свои двери для родственников. Теперь они могут навещать мамочек с детишками в отделении сразу после родов. Якутия ежегодно входит в топ-15 субъектов РФ по пренатальной диагностике, а сотрудники нашего медико-генетического центра – одни из лучших на Дальнем Востоке и России. На их счету – целый ряд открытий новых наследственных заболеваний, - отмечает директор Перинатального центра РБ №1 Татьяна Павлова.

В Перинатальном центре трудятся 95 врачей.Фото: Из личного архива героя публикации

КСТАТИ

Нобелевку за открытие века дали спустя 32 года

25 июля 1978 года в Великобритании на свет появилась Луиза Браун – первый в мире ребенок «из пробирки». После девяти лет неудачных попыток ее родители Лесли и Джон Брауны отчаялись и решились на экспериментальную процедуру. Как выяснилось позже, их даже не предупредили, что удачных экспериментов до сих пор еще было.

Чтобы малышка появилась на свет, потребовалось 20 лет напряженной работы, которую проделали двое ученых – Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу. Очень часто они сталкивались с непониманием и отторжением своих идей.

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине Эдвардс стал в 2010 году, всего за 3 года до смерти. На премию оказывали сильное влияние религиозные конфессии, считая, что технология искусственного оплодотворения идет против природы и Бога. Стептоу при жизни признания своих заслуг не дождался.

Сейчас Луизе Браун 41 год, они с мужем растят двоих сыновей, которых женщина родила самостоятельно. В 2015 году она издала книгу «Моя жизнь как первого в мире ребенка «из пробирки», где поделилась фактами из своей биографии и семейными фото. По воспоминаниям Луизы, ее родителям пришлось очень многое пережить – им даже отправляли письма с угрозами и инструкции по пользованию «искусственным ребенком».

У Луизы Браун есть младшая сестра Натали, которая родилась в 1982 году и тоже является «ребенком из пробирки». В 1999 году девушка родила дочь и стала первым в мире ребенком ЭКО, родившим самостоятельно. Впоследствии Натали Браун стала матерью еще троих детей.

В России первый ребенок, зачатый «invitro», появился на свет в 1986 году во Всесоюзном научно-исследовательском центре по охране здоровья матери и ребенка в Москве. Сегодня Елене Донцовой 33 года, у нее двое детей, родившихся естественным путем.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ЭКО - это от Бога

Жительница Якутска Мария решилась на экстракорпоральное оплодотворение 7 лет назад:

- Мне тогда исполнился 41 год. К тому времени мы с мужем прожили вместе 8 лет и очень хотели детей. Усыновление и суррогатное материнство в качестве вариантов не рассматривали.

Саму процедуру решили делать в специализированной клинике по репродукции человека в Корее – дома из-за занятости и напряженных рабочих графиков не могли вовремя проходить все анализы и обследования. Всё получилось со второй попытки.

Большой плюс Кореи – это высочайший уровень медицины и подход к пациентам. Понравилось, что врачи там очень деликатны, не нагнетают обстановку, не причитают и не закатывают глаза, если что-то у тебя найдут во время обследования. Их главный принцип – мешает ли это беременности?

Хочу подчеркнуть, что ЭКО – колоссальная нагрузка на организм. Поэтому надо четко понимать, зачем вам всё это, и готовиться морально. У меня, например, после стимуляции гормонами всё тело болело. Я страшно отекала, отнимались почки, печень свою начала чувствовать. Но здесь всё индивидуально – некоторые женщины, с которыми я общалась в клинике, без проблем переносили этот этап.

Мне же было очень тяжело физически, и после первой неудачи ехала в Корею уже без особой надежды. Если бы со второго раза не получилось, еще одну попытку я бы делать не стала. Видела там женщин, которые делают по 10-15 процедур. Их было очень жалко.

Сама беременность проходила сложно: сильнейший токсикоз (но он у меня был и со старшими детьми), большую часть срока пролежала на сохранении и родила с помощью кесарева – операцию делали в плановом порядке на 35 неделе. Всё прошло хорошо, у нас родились прекрасные здоровые близнецы – по шкале Апгар оценка 8-9.

На своем опыте знаю, что наше общество не всегда принимает тот факт, что дети могут приходить в этот мир таким вот образом. Пару раз мы нарывались на, так скажем, не слишком тактичные замечания от посторонних. Поэтому я всегда на защите своих детей и любые подобные разговоры пресекаю на корню. О том, что у нас «экошки», всем подряд не рассказываю.

На самом деле поначалу меня тоже волновала этическая сторона вопроса. Я много читала по этой теме и для себя сделала вывод, что здесь решение каждый принимает сам. А сейчас на 100% верю и уверена, что ЭКО – это от Бога, ведь без руки творца тут явно не обходится. Слышала много историй, что у пары с точки зрения медицины очень хорошие шансы, но все попытки заканчиваются неудачно. А бывает, что один-единственный эмбрион с весьма средненькими показателями приживается, и женщина рожает здорового ребенка.

Самыми добрыми словами вспоминаю врачей и медсестер Перинатального центра РБ №1 и Медцентра. Я провела на больничной койке большую часть беременности, и получила очень много заботы, участия и поддержки, причем не только профессиональной, но и человеческой. Они просто умнички, настоящие ангелы в белых халатах, которые подарили нам с мужем счастье вновь стать родителями.

Сейчас нашим малышам уже 5 лет. Они очень дружные, веселые, просто чудесные дети, всегда защищают и заботятся друг о друге, друг без друга не могут. Если идут куда-то поодиночке, при встрече всегда обнимаются, целуются, даже подарки покупают! Без междоусобиц, конечно, не обходится, но они быстро заканчиваются. Я счастлива, что они пришли в мою жизнь и принесли столько радости! Всё, что пришлось перенести, того стоило.