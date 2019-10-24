В Якутии воспитанник детского дома умер после жалоб на боли в колене

Следователи устанавливают обстоятельства смерти воспитанника детского дома в поселке Мохсоголлох Хангаласского района Якутии. 23 октября подросток был доставлен доставлен в хирургическое отделение районной больницы.

13-летний мальчик жаловался на боль в колене, но уже около 13:00 часов медики зафиксировали его смерть.

- Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном комитете.

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