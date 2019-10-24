Первый якутский федеральный университет празднует 10-летний юбилей

23 октября СВФУ им М. К. Аммосова отметил 10-летний юбилей. В этот день руководство университета подвели итоги первой прошедшей десятилетки.

Президент СВФУ Евгения Михайлова в докладе сообщила, что за это время значительно вырос научно-инновационный потенциал университета. С 2010 года инновационная инфраструктура университета получила существенное развитие, создан Арктический инновационный центр, многоотраслевой научно-инновационный образовательный комплекс. В его составе работает Центр интеллектуальной собственности. Он предоставляет изобретателям бесплатный доступ к патентным и непатентным ресурсам Федерального института промышленной собственности Роспатента, проводит активную консультативную и образовательную деятельность с организациями научно-образовательного и промышленного секторов и инновационного предпринимательства по вопросам управления интеллектуальной собственностью. Эффективно работают Центр коллективного пользования, межвузовский студенческий бизнес-инкубатор «Орех», осуществляется поддержка стартапов.

Сегодня в штате СВФУ 142 научных сотрудника, работающих в пяти научно-исследовательских институтах, создано 17 научных школ, работают шесть диссертационных советов, 16 научно-образовательных и 11 экспертных центров, шесть учебно-научных испытательных полигонов. За десять лет открыты 247 лабораторий, в том числе на основе новых механизмов проектного управления 36 новых укрупненных научных лабораторий.