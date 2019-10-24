2019-10-24T04:43:33+03:00
Общество

В Якутске 12 семей обрели новый дом с помощью муниципальной программы

Мэр города вручила семьям, из аварийного и сгоревших домов, ключи от новых квартир
Ольга Донская
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12 семей обрели новый дом12 семей обрели новый дом
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23 октября в Якутске торжественно вручили ключей от новых квартир в доме на улице Лермонтова, 26/1. Новоселье отпразднуют семьи, ранее жившие в аварийных домах и домах, пострадавших от пожара.

Жилье выделено по муниципальной программе. В церемонии вручения ключей приняла участие мэр Якутска Сардана Авксентьева. Всего было выделено 12 квартир, каждое жилое помещение отделано «под ключ».

- Для каждого человека своя крыша над головой, своя земля, свой теплый дом — это всегда важно. Этот 32-квартирный дом начали строить в 2018 году, и уже через год строительство завершено. Дом построен на средства местного бюджета города Якутска. Мы ставим перед собой задачу обязательно продолжить эту программу, — сказала глава города Сардана Авксентьева.

Также по словам главы, стало известно, что 167 домов в Якутске расселены во втором этапе федеральной программы по переселению людей из аварийного жилья, действовавшей до 2017 года. С сентября 2018 года признаны аварийными уже 376 домов. Их жители получат возможность войти в третий этап программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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