2019-10-23T03:40:41+03:00
Звезды

Юная балерина из Якутии стала обладательницей стипендии фонда Галины Улановой

Саяна Егорова студентка Якутской балетной школы им. Аксиньи и Натальи Посельских
Ольга Донская
Поделиться:
Стипендии Галины Улановой удостаивались ведущие танцовщики страны.Стипендии Галины Улановой удостаивались ведущие танцовщики страны.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Студентка Якутской балетной школы Саяна Егорова стала обладательницей именной стипендии фонда великой русской балерины Галины Улановой. Эту награду получали такие звезды как Сергей Полунин, Кристина Шапран, Ксения Жиганшина и другие.

Ранее стипендиатами Фонда Галины Улановой из Якутии становились Венера Федотова — солистка Государственного театра оперы и балета Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона, Ангелина Сивцева — артистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, Зоя Дансарунова — артистка Русского национального балетного театра и Иван Матвеев — студент 3 курса, которого в этом году пригласили в Академию танца Бориса Эйфмана.

Саяна Егорова неоднократный лауреат балетных танцевальных конкурсов российского и международного масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В одном из горнодобывающих предприятий Якутии нарушают права работников
Студенты якутского колледжа культуры покажут постановку об актерах из республики, оказавшиеся в блокадном Ленинграде
Якутский кик-боксер встретится с вице-чемпионом мира из Польши на ЧМ-2019
В Якутии осудят 37-летнего наркоторговца
В Якутии ужесточили правила охоты на косулю
В середине ноября откроют новый мост в Нюрбинском районе
В Якутске на дороге сбили 8-летнюю девочку
В Мирном в детском саду эвакуировали 205 человек из-за задымления
В Якутии снизили стоимость перелета по маршруту Маган – Сангар
Якутяне захватывают космос: региональные проекты в области космонавтики получат федеральную поддержку
Больше 500 сирот из Якутии смогут получить ключи от жилья в конце этого года
В Якутии за один день случились три инцидента с поножовщиной
В Сунтарском районе Якутии автомобиль упал в кювет и опрокинулся на крышу
Погода в Якутске на 23 октября
В Якутске проведут хомусный диктант, в котором все желающие смогут проверить себя в области музыки и истории инструмента
Якутянин стал чемпионом международного турнира по джиу-джитсу в Сеуле
24 октября в Якутске пройдут пожарно-тактические учения
Россельхознадзор Якутии обнаружил в мясе и птице из Мирного кишечную палочку
В Оймяконском районе в дом престарелых провели цифровое телевидение
В одной из школ Мирного произошло задымление
В Алданском районе Якутии незаконно отказывали в замене водительских удостоверений
68-летний водитель врезался в столб в Якутске
Якутские инженеры создали маячки для поиска пропавших людей
Пьяный водитель без прав, выехал на встречку в Якутске и столкнулся с другим авто
В поселке Витим в Якутии выявили служебный подлог
В Покровске пройдет открытие арт-объекта «Трилобит»
В Оленекском районе отобрали ребенка у матери, избивавшей его
На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях действуют летние тарифы