Юная балерина из Якутии стала обладательницей стипендии фонда Галины Улановой
Студентка Якутской балетной школы Саяна Егорова стала обладательницей именной стипендии фонда великой русской балерины Галины Улановой. Эту награду получали такие звезды как Сергей Полунин, Кристина Шапран, Ксения Жиганшина и другие.
Ранее стипендиатами Фонда Галины Улановой из Якутии становились Венера Федотова — солистка Государственного театра оперы и балета Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона, Ангелина Сивцева — артистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, Зоя Дансарунова — артистка Русского национального балетного театра и Иван Матвеев — студент 3 курса, которого в этом году пригласили в Академию танца Бориса Эйфмана.
Саяна Егорова неоднократный лауреат балетных танцевальных конкурсов российского и международного масштаба.
ИСТОЧНИК KP.RU