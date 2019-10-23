2019-10-23T03:10:02+03:00
Общество

«Айсблог» от главы Якутии на YouTube

Ил Дархан будет брать интервью у интересных людей [видео]
Ольга Донская
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В первом выпуске Айсен Николаев пообщался на тему стрит-арта.В первом выпуске Айсен Николаев пообщался на тему стрит-арта.Фото: Социальные сети
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Глава Якутии Айсен Николаев завел свой канал на YouTube. «Айсблог» будет посвящен интересным людям, у которых Ил Дархан будет брать интервью.

Первый выпуск посвятили развитию стрит-арта в республике. В течении 13-ти минут Айсен Николаев беседует с экспертом — уличным художником из Нижнего Новгорода Никитой Кузнецовым (Nomerz), художницей Кыыдааной Игнатьевой, куратором фестиваля LETO.YAKUTIA Евгенией Новгородовой и другими.

- Я решил воспользоваться современными технологиями, создать свой YouTube-канал. Мы назовем его „Айсблог“. Главной задачей этого блога я вижу идею привлечения к нам в Якутию интересных людей. Я сторонник того, чтобы такое взаимообогащение шло постоянно, — пояснил Николаев.

В конце видео Ил Дархан предложил зрителям написать в комментариях предложения по следующим темам «Айсблога» и поставить лайк, если видео понравилось.

Айсблог , выпуск #1: Айсен Николаев и Никита Кузнецов (Nomerz) про стрит-арт в Якутии.Первый выпуск Айсблога посвящен развитию стрит-арта в Якутии. Приглашенный эксперт уличный художник из Нижнего Новгорода, организатор фестиваля Место Никита Кузнецов (Nomerz). Приятного просмотра! Пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть в качестве гостя в следующих сериях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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