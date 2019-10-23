«Айсблог» от главы Якутии на YouTube

Глава Якутии Айсен Николаев завел свой канал на YouTube. «Айсблог» будет посвящен интересным людям, у которых Ил Дархан будет брать интервью.

Первый выпуск посвятили развитию стрит-арта в республике. В течении 13-ти минут Айсен Николаев беседует с экспертом — уличным художником из Нижнего Новгорода Никитой Кузнецовым (Nomerz), художницей Кыыдааной Игнатьевой, куратором фестиваля LETO.YAKUTIA Евгенией Новгородовой и другими.

- Я решил воспользоваться современными технологиями, создать свой YouTube-канал. Мы назовем его „Айсблог“. Главной задачей этого блога я вижу идею привлечения к нам в Якутию интересных людей. Я сторонник того, чтобы такое взаимообогащение шло постоянно, — пояснил Николаев.

В конце видео Ил Дархан предложил зрителям написать в комментариях предложения по следующим темам «Айсблога» и поставить лайк, если видео понравилось.