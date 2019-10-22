2019-10-22T05:36:19+03:00
Общество

Якутяне «наворовали» электричество на 86,9 миллионов рублей

За текущий год выявлено почти 1500 нарушений
Ольга Донская
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На первом месте по нарушениям - Якутск, на втором Мирный.На первом месте по нарушениям - Якутск, на втором Мирный.
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ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что в республике зафиксировано 1499 фактов неучтенного потребления электроэнергии за прошедшие 9 месяцев 2019 года. Общий материальный ущерб составил 86,9 миллионов рублей.

- С января по сентябрь зафиксировано 288 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии юридическими лицами. Общая сумма по актам о нарушениях – 55,1 миллион рублей. Потребители оплатили с учетом ранее составленных актов 33,4 миллиона рублей, — рассказали в компании.

Самый большой процент нарушений происходит в бытовом секторе. Половина из них в Якутске – 571 случай с ущербом в 20,5 миллионов рублей. На втором месте жители Мирного с 91 нарушениями, с ущербом на 3,1 миллионов рублей.

Контролеры Энергосбыта составили 1211 актов о неучтенном потреблении в отношении жителей республики на общую сумму 31,8 миллионов рублей. Общий объем незаконно использованного электричества составил 15,3 млн кВт/ч.

ПАО «Якутскэнерго» напоминает, что незаконное потребление энергоресурса предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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