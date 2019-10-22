Чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев стал генеральным директором «Саханефтегазсбыт»

Виктор Лебедев – двукратный чемпион мира по вольной борьбе, в марте 2019 года его назначили временно исполняющим обязанности генерального директора «Саханефтегазсбыт». News.ykt стало известно, что единогласным решением совета директоров компании Лебедев утвержден в должности гендиректора.

На официальном сайте АО «Саханефтегазсбыт» пока не внесены изменения, но они появились в данных ЕГРЮЛ.

Информацию подтвердил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников.

— Совет директоров состоялся 10 октября. С марта 2019 года временно исполнение обязанностей генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» было возложено на Виктора Лебедева. За это время результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия характеризуются положительной направленностью развития и позволяют выйти на рентабельный уровень. Так, в навигацию 2019 года плановые объемы завоза нефтепродуктов для стабильного жизнеобеспечения выполнены в полном объеме. По итогам 2019 года ожидается получение чистой прибыли. В целом прогнозируемый результат АО «Саханефтегазсбыт» по итогам 2019 года можно расценивать как положительный, — сказал Колодезников.