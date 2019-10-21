Следком Якутии возбудил уголовное дело на отчима, избившего 4-летнего пасынка

Следственный комитет Якутии проверил размещенную в социальных сетях информацию об избиении четырехлетнего мальчика. Она подтвердилась, и правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Инцидент произошел в селе Булгунняхтах Хангаласского района республики. 32-летний отчим избил малыша в то время, когда мать ребенка была на работе. Мальчик был доставлен в медучреждение Якутска с общими побоями, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ушибами мягких тканей головы, тела. По некоторой информации, пьяного мужчину вывели из себя слезы и просьбы мальчика сходить в туалет среди ночи.

В настоящее время состояние здоровья мальчика вне опасности, медики готовят его к выписке.

- Первоначально проверку данного факта осуществляли сотрудники полиции. Постановлением районного прокурора материалы проверки изъяты из органов внутренних дел и переданы в следственные органы, где были соединены с материалами уголовного дела, — сообщили в Следкоме.

Расследование продолжается. В рамках расследования также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.