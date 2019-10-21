2019-10-21T05:16:02+03:00
Общество

В Якутии возмещение морального ущерба получил младенец, который родился после смерти отца

Родитель погиб в результате преступления
Ольга Донская
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Сначала суд отказал матери ребенка.Сначала суд отказал матери ребенка.
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Прокуратура Якутска поддержала в суде иск матери ребенка, родившегося после смерти отца. Ответчик иска должен возместить и матери, и ребенку моральный ущерб.

Отец ребенка погиб в результате противоправных действий ответчика. Суд по результатам рассмотрения дела отказал матери в компенсации морального вреда, причиненного сыну погибшего, «поскольку на момент совершения преступления он не был рожден, т.е. не обладал правоспособностью, в связи с чем его нематериальное право не могло быть нарушено».

Не согласившись с указанным решением, прокуратура города внесла апелляционное представление, отметив, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание.

- Из-за преступных действий ответчика малолетний не смог реализовать свои указанные неимущественные права, и с учетом изложенного, а также требований закона, он, как сын умершего, родившийся после его смерти, имеет право на возмещение вреда, — сказали в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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