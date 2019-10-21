Якутские полицейские ищут мать потерявшегося 2-летнего мальчика

В подъезде жилого дома на улице Кочнева был найден двухлетний мальчик. На место прибыли врачи, которые сообщили о происшествии в дежурную часть полиции.

Как оказалось, малыша никто в розыск не объявлял. Сотрудники полиции отвезли ребенка в детское специализированное учреждение и начали розыск родственников.

По социальным сетям разлетелась информация о потерявшемся ребенке, и через какое-то время стражам порядка удалось установить личность малыша. В полицию позвонила его бабушка, которая живет в Санкт-Петербурге. Она узнала внука по фото, гуляющим в сети. Позднее в тот же день в полицию также обратился другой родственник мальчика, живущий в Якутске.

Инспекторы ПДН надеются, что у двухлетнего малыша все будет хорошо. В настоящее время личность его 29-летней матери установлена, ее розыск продолжается.

Со слов родственников, молодая женщина склонна к употреблению алкоголя и ушла из дома еще 14 октября.