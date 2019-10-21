2019-10-21T06:32:38+03:00
Происшествия

Якутские полицейские ищут мать потерявшегося 2-летнего мальчика

Малыша нашли в подъезде жилого дома
Ольга Донская
Поделиться:
Мать ребенка ушла из дома еще 14 октября.Мать ребенка ушла из дома еще 14 октября.Фото: Марина АЛЕХИНА
Изменить размер текста:

В подъезде жилого дома на улице Кочнева был найден двухлетний мальчик. На место прибыли врачи, которые сообщили о происшествии в дежурную часть полиции.

Как оказалось, малыша никто в розыск не объявлял. Сотрудники полиции отвезли ребенка в детское специализированное учреждение и начали розыск родственников.

По социальным сетям разлетелась информация о потерявшемся ребенке, и через какое-то время стражам порядка удалось установить личность малыша. В полицию позвонила его бабушка, которая живет в Санкт-Петербурге. Она узнала внука по фото, гуляющим в сети. Позднее в тот же день в полицию также обратился другой родственник мальчика, живущий в Якутске.

Инспекторы ПДН надеются, что у двухлетнего малыша все будет хорошо. В настоящее время личность его 29-летней матери установлена, ее розыск продолжается.

Со слов родственников, молодая женщина склонна к употреблению алкоголя и ушла из дома еще 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода на 22 октября в Якутске
Якутянин заплатит 173 тысячи рублей за незаконно вырубленную лиственницу
Якутские спасатели вызволили маму с трехмесячным малышом с балкона. Их нечаянно запер двухлетний малыш
В Якутске не хватает газовых сетей
Случайное знакомство привело к ограблению: в Нерюнгри молодой парень отобрал у девушки телефон
Агрессивного водителя якутской маршрутки уволили
В Якутске заработала Школа кадрового резерва
В Якутии застолье закончилось трагедией: мужчина зарезал свою знакомую
Следователи проверяют обстоятельства гибели 22-летнего рабочего на конезаводе в Якутии
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
Прямой эфир в соцсетях: Айсен Николаев ответит на вопросы якутян
В Якутске временно отключат свет
В Верхоянском районе планируют расселить 13 тысяч квадратов жилищного фонда
Якутянка выступит на чемпионате мира по бодибилдингу
22 октября в Якутске отключат холодную воду
Николай Валуев подписал соглашение о сотрудничестве с Советом отцов Якутии
Якутский боец смешанных единоборств победил на международном турнире
В очереди на получение земли в Якутске стоят шесть тысяч многодетных семей
«Гордость Якутии»: определена пятерка финалистов народной премии в номинации «Учитель»