Девять миллионов рублей за тройняшек: в Якутии многодетным родителям выделили средства для покупки жилья

20 октября в Якутии отметили республиканский День матери. В этот день правительство поздравило многодетную семью Христофоровых, в этом году у них родились тройняшки.

Власти выделили семье 9 миллионов рублей на приобретение квартиры или дома.

- Сегодня я хочу особо поздравить семью Христофоровой Полины и Гулгунова Николая, у которых в этом году на свет появились тройняшки! В соответствии с действующим порядком, правительство республики выделило 9 млн рублей для покупки дома или квартиры для большой многодетной семьи. Будьте счастливы! С праздником! - написал на своей странице в Instagram глава регионального кабинета министров Владимир Солодов.

В Якутии оказывают поддержку многодетным семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей. Это постановление правительства было принято в мае 2010 года и успешно используется. Размер социальной выплаты для приобретения или строительство жилого помещения рассчитывается исходя из количества членов семьи, общей площади имеющегося жилья у членов семьи, нормы предоставления (18 кв.м. на человека), стоимости 1 кв.м. по Якутии.