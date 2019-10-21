2019-10-21T03:11:13+03:00
Общество

Девять миллионов рублей за тройняшек: в Якутии многодетным родителям выделили средства для покупки жилья

Об этом сообщил глава правительства республики Владимир Солодов
Ольга Донская
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Указ о выделении субсидии вышел в 2010 году.Указ о выделении субсидии вышел в 2010 году.Фото: Социальные сети
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20 октября в Якутии отметили республиканский День матери. В этот день правительство поздравило многодетную семью Христофоровых, в этом году у них родились тройняшки.

Власти выделили семье 9 миллионов рублей на приобретение квартиры или дома.

- Сегодня я хочу особо поздравить семью Христофоровой Полины и Гулгунова Николая, у которых в этом году на свет появились тройняшки! В соответствии с действующим порядком, правительство республики выделило 9 млн рублей для покупки дома или квартиры для большой многодетной семьи. Будьте счастливы! С праздником! - написал на своей странице в Instagram глава регионального кабинета министров Владимир Солодов.

В Якутии оказывают поддержку многодетным семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей. Это постановление правительства было принято в мае 2010 года и успешно используется. Размер социальной выплаты для приобретения или строительство жилого помещения рассчитывается исходя из количества членов семьи, общей площади имеющегося жилья у членов семьи, нормы предоставления (18 кв.м. на человека), стоимости 1 кв.м. по Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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