В Якутии Ан-148 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Иркутск - Мирный», при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел утром 18 октября.

Причину произошедшего установят специалисты.

На место происшествия была направлена оперативная группа 3 отряда Федеральной противопожарной службы республики: 16 человек и 4 единицы техники. На месте также находились силы и средства службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта «Мирный».Инцидент на два часа парализовал работу аэропорта алмазной столицы, который был закрыт до 11:00.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс «Иркутск - Мирный».

На борту воздушного судна находились 66 человек, в том числе 61 пассажир (все взрослые, детей нет) и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал воздушное судно повреждений не получило.

Причину произошедшего установят специалисты.