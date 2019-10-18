Якутянин дебютировал на фотовыставке на Гавайях

Галя Морелл - 58-летний фотогрф, путешествующая по Северу. За последние Галя прошла по Сибири в компании оленеводов-кочевников. А при путешествии на лошадях по Якутии она встретила мальчика с фото - Дьулустана Мухина.

- Я помню тот день, когда впервые встретила его. Это было более пяти лет назад на берегу реки Алдан — в самом сердце Сибири. Там стоял мальчик, маленький шаман с бубном. Он стоял, застыв, посреди белого мира, как скульптура. Он был неотъемлемой частью арктического пейзажа. Я сделала серию его портретов, когда мы путешествовали вместе с его дедом Егором Егоровым по берегу реки Алдан. От его деда, великого охотника, я узнала невероятную историю жизни Дьулуса — историю любви, сострадания и принятия. В его жилах течет огромное количество арктической крови, что делает его живым воплощением Сибири, — пишет на своей странице в Instagram Галя Моррелл.

Дьулустан Мухин известен в Якутии как молодой актер, сыгравший одну из ролей в фильме «Государственные дети».