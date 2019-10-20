Халатность привела к происшествию: в Якутии мальчика ударил током обвисший провод ЛЭП

В селе Павловск Мегино-Кангаласского района Якутии восьмилетний мальчик получил удар током от обвисшего провода линии электропередач. Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.

Как установили следователи, вечером 18 октября мальчик катался на велосипеде по льду озера, рядом с улицей Набережная. Во время движения ребенок задел правой рукой обвисший провод линии электропередач, из-за чего мальчик получил электротравму. Пострадавший госпитализирован с ожогами четырех пальцев и бедра 2-3 степени. В настоящее время состояние мальчика стабильно тяжёлое, угрозы для его жизни нет.

Следователи устанавливают уполномоченное лицо, на которое возложены обязанности по обслуживанию ЛЭП и обеспечению безопасности, проводят и другие необходимые мероприятия, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.