2019-10-20T06:57:11+03:00
Происшествия

Халатность привела к происшествию: в Якутии мальчика ударил током обвисший провод ЛЭП

У ребенка ожоги рук и ног
Ольга Донская
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Мальчик катался на велосипеде и коснулся рукой до оголенного провода.Мальчик катался на велосипеде и коснулся рукой до оголенного провода.
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В селе Павловск Мегино-Кангаласского района Якутии восьмилетний мальчик получил удар током от обвисшего провода линии электропередач. Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.

Как установили следователи, вечером 18 октября мальчик катался на велосипеде по льду озера, рядом с улицей Набережная. Во время движения ребенок задел правой рукой обвисший провод линии электропередач, из-за чего мальчик получил электротравму. Пострадавший госпитализирован с ожогами четырех пальцев и бедра 2-3 степени. В настоящее время состояние мальчика стабильно тяжёлое, угрозы для его жизни нет.

Следователи устанавливают уполномоченное лицо, на которое возложены обязанности по обслуживанию ЛЭП и обеспечению безопасности, проводят и другие необходимые мероприятия, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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