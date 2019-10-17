2019-10-17T05:56:37+03:00
Происшествия

В ДТП на Оймяконе погиб пассажир: водитель пил за рулем

"Таксист" превысил скорость и врезался в барьерное ограждение
Ольга Донская
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Еще двое пассажиров получили ушибы.Еще двое пассажиров получили ушибы.
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В Оймяконском районе Якутии в результате ДТП погиб пассажир. Авария произошла на 45-ом километре федеральной автодороги «Колыма» недалеко от поселка Усть-Нера.

По предварительным данным установлено, что водитель, управляя микроавтобусом Тойота Хайс превысил скорость, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги и врезался в барьерное ограждение.

В столкновении два пассажира мужчины получили ушибы, третьей пассажирке не повезло – она скончалась на месте аварии до прибытия кареты скорой помощи. Никто из пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности. Водитель имеет девятилетний стаж вождения, но не имеет права на перевозки пассажиров и багажа.

Из объяснения водителя следует, что он набрал пассажиров через мобильный мессенджер Whatsapp и признается, что до поездки и по пути движения выпивал легкий алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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