2019-10-17T05:44:08+03:00
Общество

Осенний лес: радость открытий

Выйдя на пенсию, библиотекарь Татьяна Тарабукина увлеклась фотографией
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Среди сухих сосновых веток притаилась «эльфийка».Среди сухих сосновых веток притаилась «эльфийка».Фото: Из личного архива героя публикации
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На снимках Татьяны Тарабукиной, кажется, оживает мистический лес из «Белоснежки», где отовсюду на тебя кто-то глядит… Смотришь на эти фото – и вновь осознаешь хрупкость окружающей нас природы, которая сама по себе так или иначе похожа на человека и тоже меняет своё настроение.

Фотографией Татьяна Тарабукина увлеклась, выйдя на пенсию. Фото: Из личного архива героя публикации

Фотографией Татьяна Тарабукина увлеклась, выйдя на пенсию.Фото: Из личного архива героя публикации

Более 40 лет Татьяна Тарабукина проработала библиотекарем в детской и школьной библиотеках Амгинского и Мегино-Кангаласского районов. В семье Тарабукиных всегда относились к фотографии с трепетом и уважением. В советские годы в их доме были фотоаппараты «Зоркий», «Смена», «ФЭД» и «Зенит». Фотографировали и муж, и сын, затем к семейному хобби подключилась и сама Татьяна Андреевна.

"Дятел" стучит по дереву. Фото: Из личного архива героя публикации

"Дятел" стучит по дереву.Фото: Из личного архива героя публикации

– Ещё до появления мобильных телефонов дети подарили мне на день рождения небольшой цифровой фотоаппарат. Снимала различные мероприятия, встречи с интересными людьми. После выхода на пенсию переехала в Нижний Бестях к сыну. Живем в частном доме, вокруг которого растут сосны, березки, лиственницы. Прогуливаясь по лесу, я часто видела белок и бурундуков. В прошлую зиму как-то потеряла из виду белку, стала вглядываться пристальнее и заметила, что снежок вдали очень похож на зайчика. Так и началось моё увлечение – снимать на мобильный телефон творения природы, похожие то на лицо человека, то на змею, то на дракона...

Фотографировали и муж, и сын, затем к семейному хобби подключилась и сама Татьяна Андреевна. Фото: Из личного архива героя публикации

Фотографировали и муж, и сын, затем к семейному хобби подключилась и сама Татьяна Андреевна.Фото: Из личного архива героя публикации

В серии осенних фотографий Татьяны Андреевны, сделанных в Нижнем Бестяхе, отражается состояние природы перед приближающейся зимой. Вот «дятел» стучит по дереву, «лиса» высматривает добычу, из чаши выползает «змея», а среди сухих сосновых веток притаилась «эльфийка». Особое внимание привлекает мужской профиль с янтарными глазами, свет в которых, кажется, не погаснет даже в зимнюю стужу…

Важно уметь видеть нечто необычное в обыденном. Фото: Из личного архива героя публикации

Важно уметь видеть нечто необычное в обыденном.Фото: Из личного архива героя публикации

– В нашей жизни так много интересного! Здорово иногда погрузиться в мир фантазии и ощутить радость новых открытий, – резюмирует фотограф-любитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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