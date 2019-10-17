Нет прививки – нет учебы: инициатива мэрии Якутска может стать прецедентом российского масштаба

Пожалуй, ни одна медицинская манипуляция не вызывала столько разногласий. То она становится панацеей, то «персоной нон-грата». Речь о прививках.

Вакцина раздора

Ход прививочной кампании против гриппа стал одной из тем для обсуждения на двух последних еженедельных планерках в мэрии Якутска. На сегодняшний день в столице республики вакцину уже получили 42,8% воспитанников детских садов и 42,3% школьников. По словам замглавы города по социальным вопросам Натальи Степановой, выполнения плановых показателей (а это охват прививками не менее 75% воспитанников) удалось добиться лишь в одной школе и двух детских садах. Надо отметить, что годом ранее план по вакцинации жителей Якутска составлял 40%.

- Пожалуйста, доведите информацию до родителей о том, что, когда у нас начнется сезон карантинов и повышения эпидемиологических порогов, непривитые дети не будут допускаться до учебного процесса в школах и детсадах, - отреагировала на эту информацию Сардана Авксентьева. - Есть соответствующее законодательство, и я полагаю, что родители просто об этом не знают. Надо предупредить.

Механизм отстранения непривитых детей от занятий в Якутске пока не разработан.Фото: Евгения ГУСЕВА

Данные по количеству «отказников» – детей, родители которых не подписали согласие на прививку от гриппа в рамках текущей прививочной кампании – в своем выступлении озвучил начальник городского управления образования Алексей Семенов. Среди школьников Якутска таковых оказалось 22,5%, среди посещающих дошкольные образовательные учреждения – 12,3%.

– С начала учебного года городское управление образования ведет еженедельный мониторинг вакцинации и заболеваемости детей, - ответила на запрос «КП в Якутии» замглавы города по социальным вопросам Наталья Степанова. - Мы же понимаем, что живем в регионе с особыми погодно-климатическими условиями: зимой при температуре ниже минус 45 градусов объявляются актированные дни, в период превышения эпидемических порогов – карантин. Для упорядочивания деятельности образовательных организаций Якутска приказом городского управления образования 19 января 2017 года №01-10/47 утверждено положение «Об организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» в период отмены учебных занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим условиям и иным обстоятельствам». В это положение отдельным пунктом будет внесено дополнение: при превышении эпидемиологического порога по ОРВИ решение об отстранении от занятий непривитых детей будет приниматься городской санитарно-противоэпидемиологической комиссией на основании заключения республиканского управления Роспотребнадзора. Механизм реализации этой нормы в настоящее время находится в разработке.

Сегодня, 17 октября, в малом зале мэрии пройдет общее заседание Родительского совета Якутска по вопросам вакцинации и ситуации с прививочной кампанией в городе с представителями Роспотребнадзора, городского управления здравоохранения, Мединститута СВФУ. Для председателей, заместителей председателей или представителей родитеских комитетов школ явка обязательна.

Привиться нельзя отказаться

Роспотребнадзор республики с позицией мэрии Якутска согласен. На сайте управления опубликовано разъяснение: «В случае высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом с превышением эпидемических порогов среди населения, в том числе среди детей, в образовательных учреждениях могут вводиться ограничительные мероприятия, одним из которых является отстранение непривитых детей от посещения образовательных учреждений».

Особо подчеркивается, что эта мера направлена, в первую очередь, на защиту самих непривитых детей. Также ведомство сообщает, что сейчас «ограничительные мероприятия в виде отстранения детей в образовательных учреждениях республики не проводятся».

В Якутии прививки от гриппа уже получили более 372 тысяч человек (39% населения). Всего в эпидсезоне 2019-2020 годов в республике планируется привить 490 тысяч человек. Сейчас показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в республике на уровне эпидемических порогов. Случаев заболеваемости гриппом пока не зарегистрировано.

Якутян вакцинируют российским препаратом «Совигрипп».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как пояснили «КП в Якутии» на консультации в рамках «горячей линии» республиканского Роспотребнадзора, якутян вакцинируют российским препаратом «Совигрипп». Бесплатно прививают детей с 6-месячного возраста, школьников и воспитанников детсадов, студентов, работников коммунальной сферы, транспорта, медицинских, образовательных и социальных учреждений, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых людей старше 60 лет, пациентов социальных учреждений, беременных женщин (2-3 триместр) и призывников.

На вопрос, почему именно им – в отличие от «Ваксигриппа», «Инфлювака» и «Ультрикса», в составе которых 45 антигенов, у «Совигриппа» всего 21, мне ответили, что вакцину не выбирают – она поступает в республику по федеральному распределению. При желании поставить себе или ребенку прививку, которую вы считаете более действенной, можно в Центре иммунопрофилактики или Вакцинальном центре. Разумеется, за свой счёт.

Колоть или не колоть?

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения. По результатам проведенного в 2016 году опроса «State of Vaccine Confidence», Россия вместе с Японией, Францией и Украиной вошла в группу «стран-антивакцинаторов». Уровень недоверия к вакцинам в нашей стране составил 28%.

Такое ощущение, что свое мнение по вопросу «колоть или не колоть», своя история на тему есть у каждого. Глава Якутска Сардана Авксентьева – не исключение.

- Своей дочери я всегда ставила все прививки, и сама ежегодно прививаюсь – вчера получила обычную российскую прививку «Совигрипп» в Медицинском центре Якутска, - написала мэр в своем Инстаграм. - Осложнения гриппа крайне опасны. В 2012 году от осложнения гриппа (пневмонии) скончалась моя младшая сестра, которой было всего 39 лет. Всё произошло мгновенно. Поэтому я так беспокоюсь и не хочу, чтобы вы совершили ошибку. Если нельзя получать прививки по медицинским показаниям – оформите медотвод, как положено, и укрепляйте иммунитет ребенка другими способами.

Глава Якутска Сардана Авксентьева прививается каждый год.Фото: Социальные сети

Но есть и другие примеры. Одна из жительниц Якутска на условиях анонимности рассказала «КП в Якутии» свою историю: «Я не против прививок, входящих в национальный календарь, потому что живем в городе, где можно встретить кого угодно и что угодно «подцепить». Но к прививкам от гриппа отношусь отрицательно. Старшая дочь пошла в садик в 2 года, и врач в поликлинике сказала, что нужно поставить прививку от гриппа. Мы, молодые родители, согласились. При этом ребенка не обследовали, а нас не предупреждали о побочных эффектах вакцинации.

Уже потом я узнала, что прививку от гриппа нужно ставить в период, когда подъем ОРВИ еще не начался, потому что иммунитет формируется в течение месяца. Нас вакцинировали осенью, в начале сезона соплей и кашля. Естественно, ребенок заболел. Были даже подозрения на пневмонию: дочь кашляла без остановки и не могла нормально дышать. Пришлось в срочном порядке ложиться в «инфекционку». После этого нам порекомендовали обследоваться у аллерголога, причем всё было за наш счет – в поликлинике по месту жительства сочли, что оснований для обращения к специалисту нет. История закончилась достаточно банально – выяснилось, что у дочери аллергия на куриный белок и яйца, и ей такие прививки противопоказаны.

Впоследствии врачи нашей поликлиники несколько раз уговаривали поставить эту прививку уже младшим детям. Когда я потребовала гарантию, что таких же осложнений, как у старшего ребенка, не будет, никто уже не настаивал.

За всё это время нам и нашим детям ни разу не ставили диагноз «грипп». Насколько я понимаю, это возможно только после анализов в лаборатории, но разве их делают? А во время эпидемии в принципе никто к образовательному процессу не допускается. Зачем тогда эти ограничения? Кроме того, ни разу не слышала, чтобы в школах и садиках объявляли карантин по гриппу – всегда только по ОРВИ. От всей этой истории с недопуском непривитых детей только негативный осадок – такое ощущение, что реального дела до горожан и их детей в принципе никому нет».

Что думает юрист?

Не противоречит ли инициатива окружной администрации Конституции РФ и федеральному закону «Об образовании»? На этот вопрос редакция «КП в Якутии» попросила ответить юриста Татьяну Мазур: «Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий их физического и психического развития. Безусловно, инициатива мэрии Якутска, озвученная на планерке 7 октября, имеет благие намерения, однако они не должны противоречить закону.

Каждый пятый россиянин убежден, что вакцинация вызовет негативные последствия для организма и иммунитета.Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно статье 5 закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане имеют право отказаться от профилактических прививок, и какой-либо ответственности за отказ не предусмотрено. Прививки могут быть сделаны ребенку лишь при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей. Часть 2 этой же статьи гласит, что отсутствие профилактических прививок влечет за собой временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Истолкуем эту норму.

Во-первых, при угрозе возникновения и распространения конкретного инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, данное ограничение должно быть указано в постановлении главного государственного санитарного врача региона. При этом такой отказ носит временный характер – после отмены ограничительных мероприятий в связи с угрозой эпидемии наличие или отсутствие прививки не может иметь значения при приеме детей в образовательные организации.

Во-вторых, следует уяснить понятие «прием граждан в образовательные учреждения», определения которого ФЗ «Об иммунопрофилактике», понятное дело, не содержит. Согласно федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ» под «приемом граждан в образовательные учреждения» понимается поступление граждан в образовательные организации: «Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию… Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих».

Исходя из этого, под «временным отказом в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения» законодатель имеет в виду временное приостановление приема вновь поступающих детей, а не отстранение уже принятых. Этот вывод подтверждается также толкованием всей статьи 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике». Так, в подпункте 3 части 2 этой статьи законодатель различает понятия «отказ в приеме граждан на работу» и «отстранение граждан от работы», тогда как об отстранении от занятий в образовательных учреждениях в подпункте 2 части 2 статьи 5 речь не идет.

В эпидсезоне 2019-2020 годов в республике планируется привить 490 тысяч человек.Фото: Евгения ГУСЕВА

Есть нормативный акт, предписывающий, что делать, в том числе учреждениям образования, в случае эпидемии гриппа. Это приказ минздрава РФ №25 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» от 27 января 1998 года, в котором содержатся методические указания по организации работы учреждений в период эпидемии гриппа и ОРЗ и их профилактике. Об отстранении от образовательного процесса непривитых детей речь в нем также не идет. В число ограничений в период эпидемии входят запрет перевода из группы в группу, прием вновь поступающих детей, прекращение допуска посетителей к детям в учреждения интернатного типа и ограничение или запрещение проведения массовых детских мероприятий в закрытых помещениях: утренников и киносеансов, спортивных соревнований.

Таким образом, представляется, что принудительное отстранение от посещения образовательных учреждений непривитых от гриппа детей в случае превышения эпидемических порогов будет прямым нарушением федеральных законов «Об образовании» и «Об иммунопрофилактике», а также конституционного права на образование».

В российской судебной практике по применению закона «Об иммунопрофилактике» не удалось найти прецеденты в части отстранения непривитых от гриппа детей от занятий в период эпидемий. Так что, если кто-то решит опротестовать инициативу мэрии Якутска в судебном порядке, это может стать первым случаем в масштабах страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Прививки от гриппа в России не в почете

По данным ВЦИОМ, в этом году прививку от гриппа не планируют ставить более 58% россиян. Большая часть отказавшихся от вакцинации — мужчины (61%), жители городов-миллионников (65%) и респонденты в возрасте от 45 до 59 лет (64%). При этом реальные цифры могут быть выше, ведь не все заявившие о своей готовности на самом деле пойдут и сделают прививку.

Каждый пятый россиянин убежден, что вакцинация вызовет негативные последствия для организма и иммунитета. 29% россиян аргументировали отказ тем, что они довольны своим здоровьем и без вакцинации. 23% жителей страны считают прививки бесполезными и еще 11% - опасными.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В вопросах вакцинации медики предпочитают руководствоваться планом

Жительница Якутска Елена Сотникова, мать двоих детей с медицинским образованием, рассказала «КП в Якутии» о своем отношении к вопросам вакцинации:

- Сыну было 3,5 года, и перед нашим отъездом в отпуск ему поставили сразу несколько прививок за раз, в том числе пробу манту – у врачей поликлиники «план горел». Ребенка при этом не обследовали. Нам очень повезло, что мы вовремя заметили неладное: на ногах у сына появилась сыпь, потом что-то типа сосудистых «звездочек», а затем начали отекать суставы.

В Москве нас в срочном порядке госпитализировали в Морозовскую больницу с диагнозом «геморрагический васкулит, кожно-суставная форма». Как я потом узнала, это тяжелое иммуно-комплексное заболевание, одно из осложнений после любых прививок. У нашего здорового, крепкого пацана, что называется, кровь с молоком, взяться ему было больше неоткуда. Врач сказала, что мы молодцы, забили тревогу вовремя. Следующий этап развития болезни – повреждение внутренних органов, когда медицина уже бессильна. К несчастью, большинство родителей спохватываются именно в это время.

На восстановление ушло несколько лет: мы целиком пересмотрели питание, полностью перешли на фермерские продукты и собственноручно выращенные овощи, даже кур завели. Никакой газировки, чипсов или колбасы. Также ему нельзя принимать витамины и иммуномодуляторы.

Пока мы лежали в больнице в Москве, я общалась с мамами. Выяснила, что в столице многие вообще не ставят детям никаких прививок до школы, пока иммунитет по-настоящему не окрепнет. В Якутске же в вопросах вакцинации медики предпочитают руководствоваться планом – перед прививками никто обследование не проходит и анализов не сдает. Даже в ветклиниках за месяц до того, как прививку поставить, собаку готовят, дают глистогонные. А людей, детей нет – согласие подписал, и вперед. Так нельзя, ведь сейчас иммунитет у людей подорван, очень много аллергиков, а питание и экология какие!

В общем, для кого-то прививки – благо, для кого-то – зло, но мы для себя решение приняли.