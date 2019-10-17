В Якутске за перевозку наркотиков на 8 лет посадили мать пятерых детей

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины. Ее признали виновной в участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотических средств.

В 2017 году обвиняемая по своему желанию влилась в преступное сообщество, которое занималось сбытом синтетических наркотиков на территории России и Казахстана. С 26 января по 4 февраля женщина перевезла 420 грамм запрещенных средств из Новосибирска в Якутск. Товар она передала бесконтактным способом другому члену банды, который выполнял функцию, так называемого, «склада». Далее партию расфасовали и спрятали по тайникам в Якутске. Сотрудники правоохранительных органов успели изъять наркотики до их конечной реализации.

Как оказалось, женщина-перевозчик закончила университет, официально нигде не работала и состоит на учете из-за пристрастия к психостимуляторам. Примечательно, что у подсудимой пятеро малолетних детей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении других членов банды находится на стадии судебного разбирательства.