2019-10-17T04:36:29+03:00
Происшествия

В Якутске за перевозку наркотиков на 8 лет посадили мать пятерых детей

Она вступила в банду наркоторговцев в 2017 году
Ольга Донская
Поделиться:
Преступница состоит на учете из-за пристрастия к психостимуляторам.Преступница состоит на учете из-за пристрастия к психостимуляторам.
Изменить размер текста:

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины. Ее признали виновной в участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотических средств.

В 2017 году обвиняемая по своему желанию влилась в преступное сообщество, которое занималось сбытом синтетических наркотиков на территории России и Казахстана. С 26 января по 4 февраля женщина перевезла 420 грамм запрещенных средств из Новосибирска в Якутск. Товар она передала бесконтактным способом другому члену банды, который выполнял функцию, так называемого, «склада». Далее партию расфасовали и спрятали по тайникам в Якутске. Сотрудники правоохранительных органов успели изъять наркотики до их конечной реализации.

Как оказалось, женщина-перевозчик закончила университет, официально нигде не работала и состоит на учете из-за пристрастия к психостимуляторам. Примечательно, что у подсудимой пятеро малолетних детей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении других членов банды находится на стадии судебного разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»
Жители деревни устали ждать полицию и сами отыскали предполагаемого преступника, который терроризировал детей, после чего на массовой сходке избили его [видео, опрос]
«Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»
Жители деревни устали ждать полицию и сами отыскали предполагаемого преступника, который терроризировал детей, после чего на массовой сходке избили его [видео]
Следственный комитет проверит двоих полицейских из Санкт-Петербурга, которые сломали челюсть москвичу
По словам мужчины, он вызвал полицию, чтобы они помогли найти грабителя, а вместо этого получил несколько ударов в челюсть от них и угрозы, что его проблемы их не волнуют
Новости 24
В Нижнем Бестяхе открыли новый зал ожидания
В Вилюйском районе нарушены правила пожарной безопасности в 16 котельных
В Якутске разъяренного пассажира сбил автомобиль
В Якутии реализуют проект «Бессмертный материнский подвиг»
Дружба народов: в Якутии тренируются лыжники из Китая
Восемь семей из труднодоступного села Якутии получили ключи от новых квартир
Автопарк Минэкологии Якутии пополнился новой техникой
В снежной пустыне появился свой верблюд: в Алдане установлен новый арт-объект
В Якутске потеплеет до +3 градусов
Три человека пострадали в ДТП в Хангаласском районе
На днях в Якутске закончат асфальтирование оставшихся участков улиц
Якутские борцы выступят на одном из самых престижных турниров Сибири
В Якутске организовали бесплатный показ якутской комедии для детей инвалидов
В Якутске безработный мужчина украл куртку и женские кроссовки в одном из торговых центров города
Двое мужчин погибли при пожаре в Якутии
Заключенные Якутска, посещавшие кружок ландшафтного дизайна, украсили территории колоний птицами
На турнире по северному многоборью в Якутске разыграют 800 тысяч рублей