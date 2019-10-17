2019-10-17T03:23:24+03:00
Происшествия

В Якутии иностранец предстанет перед судом за избиение сотрудника Росгвардии

Мужчина скрывался от правосудия, но спустя был пойман на границе
Ольга Донская
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Обвиняемый вел себя буйно в увеселительном заведении.Обвиняемый вел себя буйно в увеселительном заведении.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Якутии перед Нерюнгринским судом предстанет иностранец, применивший насилие к сотруднику Росгвардии. Инцидент произошел в 2017 году, но до суда дело дошло только сейчас, потому что обвиняемый скрывался от правосудия заграницей.

Весной 2017 года мужчина, проживавший в городе несколько лет, отдыхал в одном из увеселительных заведений Нерюнгри. Во время веселья он разошелся настолько, что начал ломать предметы интерьера и вести себя агрессивно.

- Администратор заведения использовала кнопку тревожной сигнализации, и на вызов прибыли сотрудники Росгвардии. На предложение сотрудников проследовать для разбирательства буйный посетитель не согласился и нанес одному из бойцов удары по различным частям тела, - сообщили в Следственном комитете Якутии.

Драчуна доставили в отдел полиции, но после рассмотрения дела в порядке административного судопроизводства, мужчина сбежал заграницу, где скрывался два года. Следствие объявило его в международный розыск.

В июле 2019 года обвиняемого задержали на границе по заочному решению суда о его заключения под стражу. Этапом преступника доставили обратно в Нерюнгри для проведения следственных и процессуальных действий. Следствие полностью доказало его вину, которую обвиняемый признал и раскаялся в содеянном.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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