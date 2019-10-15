2019-10-15T13:19:09+03:00
Происшествия

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» вернулся в Якутск на одном двигателе

Расследованием причин инцидента займется Росавиация
Нинель ГУСЕВАОльга Донская
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Никто из 30 пассажиров воздушного судна не пострадал.Никто из 30 пассажиров воздушного судна не пострадал.
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Утром 15 октября самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» произвел посадку в аэропорту Якутска на одном двигателе. Воздушное судно выполняло регулярный рейс №215 из столицы республики в поселок Саккырыр Эвено-Бытантайского района.

Причиной ЧП стало падение давления масла в левом двигателе. Как соообщили "КП в Якутии" в пресс-службе авиакомпании, поломка была обнаружена на 21 минуте полета, после чего командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В итоге экипаж выключил левый двигатель и в 10:37 благополучно произвел посадку в Якутске. На борту самолета находились 30 пассажиров: 25 взрослых и пятеро детей, никто не пострадал. Через несколько часов пассажиры вылетели в Саккырыр на резервном воздушном судне Ан-26-100.

Расследованием инцидента займутся специалисты Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации, назначена комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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