В якутскую колонию хотели перебросить наркотики с помощью…картофельной пушки

На территории исправительной колонии №6 в Мохсоголлохе пресекли попытку переброса «посылки» для заключенных. Способ для передачи, подельники выбрали, весьма нетривиальный – выстрелы из самодельного устройства, похожее на «картофельную пушку».

У задержанного гражданина было изъято: 8 сотовых телефонов, одна сим-карта, 5 usb-кабелей, 6 ножовочных полотен по металлу, 3 зажигалки, 1 переходник и хитрым способом спрятанное в шприцы и свертки масло каннабиса (гашишное масло) общим весом 52,119 грамм.

Самодельная "картофельная пушка".

Экспертиза показала, что в шприцах и свертке действительно содержались наркотические вещества. Кроме того, выяснилось, что «почтальон» ранее отбывал срок в этой же исправительной колонии.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.