2019-10-14T10:41:07+03:00
Происшествия

В Якутии в ДТП погиб мужчина

Погибший не справился с управлением
Ольга Донская
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Пассажир получил ушибы и ссадины.Пассажир получил ушибы и ссадины.
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13 октября в Мирнинском районе Якутии в результате ДТП погиб водитель. Авария произошла на 252 километре автодороги «Анабар».

В салоне авто также находился пассажир, который получил ушибы и ссадины. один человек пострадал и один погиб.

Следственно-оперативной группой установлено, что водитель 1988 г.р. не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинул автомобиль на крышу. допустил съезд с

В результате ДТП водитель погиб на месте аварии от полученных травм. Дорога, на которой произошло происшествие, была покрыта снежным накатом, дефекты покрытия проезжей части отсутствуют.

По факту автопроисшествия проверку проводит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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