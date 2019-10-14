В Якутии в ДТП погиб мужчина

13 октября в Мирнинском районе Якутии в результате ДТП погиб водитель. Авария произошла на 252 километре автодороги «Анабар».

В салоне авто также находился пассажир, который получил ушибы и ссадины. один человек пострадал и один погиб.

Следственно-оперативной группой установлено, что водитель 1988 г.р. не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинул автомобиль на крышу. допустил съезд с

В результате ДТП водитель погиб на месте аварии от полученных травм. Дорога, на которой произошло происшествие, была покрыта снежным накатом, дефекты покрытия проезжей части отсутствуют.

По факту автопроисшествия проверку проводит следствие.