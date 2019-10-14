2019-10-14T09:25:28+03:00
Общество

Немного из 1,14 млн кв.м аварийного жилья: до конца года 213 семей Нерюнгринского района получат новое жилье

В общем, по республике предстоит ликвидировать 1,14 миллионов кв.м аварийного жилья
Ольга Донская
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Часть граждан предпочли получить денежную компенсацию.Часть граждан предпочли получить денежную компенсацию.Фото: ЯСИА
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До конца 2019 года будет решен вопрос по обеспечению жильем 213 семей, проживающих в аварийном фонде Нерюнгринского района Якутии. Сейчас идет работа по реализации первого этапа переселения граждан.

Всего по этапу 2019 года жители района получат 100 квартир в новостройках, 94 квартиры будут приобретены на вторичном рынке и 43 семьи получат денежную компенсацию. На вторичном рынке район приобрел 85 квартир, до конца года выкупят пять квартир в Чульмане и четыре – в Беркаките. Денежную компенсацию за аварийное жилье получат собственники 25 квартир Нерюнгринского района, из них 17 — жильцы Чульмана, а восемь - поселка Серебряный Бор.

По данным администрации, в рамках программы переселения предусмотрено строительство трех многоквартирных домов – по одному в городе Нерюнгри, поселке Чульман и селе Иенгра. Так, до конца текущего года будет решен вопрос по обеспечению жильем 213 семей из первоначально запланированных 237, проживающих в аварийном фонде.

В общем, в Якутии предстоит ликвидировать свыше 1,14 миллионов кв. м аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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