Немного из 1,14 млн кв.м аварийного жилья: до конца года 213 семей Нерюнгринского района получат новое жилье

До конца 2019 года будет решен вопрос по обеспечению жильем 213 семей, проживающих в аварийном фонде Нерюнгринского района Якутии. Сейчас идет работа по реализации первого этапа переселения граждан.

Всего по этапу 2019 года жители района получат 100 квартир в новостройках, 94 квартиры будут приобретены на вторичном рынке и 43 семьи получат денежную компенсацию. На вторичном рынке район приобрел 85 квартир, до конца года выкупят пять квартир в Чульмане и четыре – в Беркаките. Денежную компенсацию за аварийное жилье получат собственники 25 квартир Нерюнгринского района, из них 17 — жильцы Чульмана, а восемь - поселка Серебряный Бор.

По данным администрации, в рамках программы переселения предусмотрено строительство трех многоквартирных домов – по одному в городе Нерюнгри, поселке Чульман и селе Иенгра. Так, до конца текущего года будет решен вопрос по обеспечению жильем 213 семей из первоначально запланированных 237, проживающих в аварийном фонде.

В общем, в Якутии предстоит ликвидировать свыше 1,14 миллионов кв. м аварийного жилья.