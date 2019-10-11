Дыму нет: в Якутии запретят продажу электронных сигарет несовершеннолетним

В парламенте Якутии разработан проект закона об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории республики. Автором закона стала народный депутат Алена Атласова.

Согласно закону, на территории республики несовершеннолетние не смогу купить ни электронные сигареты, ни жидкости для них. В настоящее время на территории РФ такой же закон принят в 27 субъектах. Одной из причин принятия запрета – это растущая популярность электронных сигарет среди детей и молодежи.

В настоящий момент законопроект получил положительное заключение правительства республики и управления Минюстиции РФ по Якутии.