О съемках долгожданной якутской комедии «Экспедиция. Незабываемые времена»

10 октября в кинотеатрах республики стартует показ второй комедии от «Саха КВН». «Экспедиция. Умнуллубат кэмнэр (Незабываемые времена)» – дебютная режиссёрская работа Гаврила Менкярова, исполнившего главную роль в фильме «Айыы уола».

По сюжету картины, молодой парень Семён, получив отказ на предложение руки и сердца, отправляется в археологическую экспедицию за любимой девушкой Юлей. Он и его друзья всеми правдами и неправдами пытаются узнать, кого же на самом деле она любит. Однако путешествие по земле предков значительно сказывается на поступках молодых людей…

Корреспондент «КП в Якутии» побывала на предпоказе фильма и пообщалась с исполнителями главных ролей Ольгой Дорофеевой и Бориславом Степановым.

Работать со звездой

К началу съёмок «Экспедиции» Ольга Дорофеева закончила 2 курс театрального и, как признается сама, была ещё совсем «зелёной». Продюсер Геннадий Охлопков нашёл ее в Instagram.

– На кастинге очень волновалась, но мы с Бориславом хорошо смотрелись вместе и нас утвердили. Гаврил Менкяров стал мне практически старшим братом, наставником в кино, а затем и в театре. Он умеет вжиться в любую роль – мог одновременно и мне, и Бориславу показать, чего он от нас хочет в этом эпизоде, – вспоминает Ольга.

Премудрости актерской работы Борислав Степанов познавал «на ходу» - его пригласили на съёмки как воспитанника «Саха КВН», театрального образования у парня нет.

– Моим учителем стал режиссер картины Гаврил Менкяров – он частенько звал меня к себе и делился актёрскими лайфхаками. Например, советовал ставить себя на место героя, играть так, как если бы меня на самом деле бросила девушка. И действительно, мне это здорово помогло, – говорит Борислав.

Когда нос… мешает

Съёмки картины в Хангаласском районе начались летом 2016 года, однако доснимать отдельные сцены пришлось в 2019-м. Конечно, за прошедшие три года все немного изменились внешне, поэтому перед заключительными сценами актёрский состав вернулся к своему кино-имиджу.

- Перед отъездом оставалась моя сцена, в которой я должна была «полюбить» Семёна. Режиссёр распорядился: «Сейчас доснимем Олю, поедим и поедем домой в Якутск». А еда уже готовая стоит на столе, запах идёт. Все голодные ждут, пока я закончу, лица у них были, конечно, непередаваемые (смеётся). В такой обстановке у меня ничего не получалось. Я и сама была уставшая, а от меня требуют смотреть влюблённо в камеру и улыбаться. В конце концов Гаврил махнул рукой и сказал: «Не улыбайся», - вспоминает Ольга.

Свои сложности были и у Борислава.

– Большие трудности вызвал мой нос – он постоянно двигался. Приходилось много работать с мимикой. В сцене, где мой персонаж должен был плакать, из-за узких глаз это смотрелось некрасиво. Но сложнее всего далась озвучка. Раньше я интересовался работой актёров дубляжа, и со стороны выглядело несложно. На деле я пробыл в студии «Среда» весь день. Меня уговаривали прийти назавтра с новыми силами, но я упёрся – во время съёмок казалось, что у меня не так много реплик. В студии было очень жарко, к полуночи я стоял уже с голым торсом, зато злость и крики отлично озвучил, - улыбается главный герой.

Один день из «Экспедиции»

Дома Ольгу ждали муж и маленький ребёнок. Супруг был рад, что жене выпала такая возможность, но иногда ругался, что жена задерживается допоздна. По словам Ольги, ревности не было – как, впрочем, и экранного поцелуя.

– В фильме Юля и Сеня ни разу не целуются, – говорит Борислав. – Мы, КВН-щики, молодые-холостые, сначала возмущались – всё-таки хочется верить в отношения на экране. Как это герой делает предложение, а в фильме нет сцены поцелуя? Но мне ответили, что сценарий утверждён и поправок не будет. Когда нас снимали крупным планом, выяснилось, что у меня отросла щетина. А бритву я с собой в лес не брал. Дмитрий Михайлов предложил использовать нож, но затем нашлось решение получше. У актрисы Айыыны Местниковой был пинцет, которым она выщипала мне волоски по одному. Вроде бы уже «гладенький» побежал сниматься – так нет, оператор углядел ещё пару волосков (смеётся). Экзекуцию пришлось продолжить.

После «Экспедиции» Ольга Дорофеева сыграла главные роли сразу в двух якутских фильмах: «Я люблю тебя, Якутск» и «Бэйбэрикээн».

– Если сравнивать меня с моей героиней, Юля намного сильнее и увереннее в себе. Возможно, сыграв волевую личность, я взяла от неё толику тех качеств, которых не хватало мне. Первая роль помогла мне испытать себя и ещё больше полюбить профессию. «Экспедиция» дала мне огромный опыт – без нее сыграть в экранизации столь известной сказки я бы не смогла. В последнее время в Якутии популярно фестивальное кино. Думаю, зрители соскучились по комедии, и наша команда надеется, что фильм успешно пройдёт в прокате, – говорит Ольга.