2019-10-10T05:07:00+03:00
Здоровье

В Якутске обсуждают прививочную кампанию 2019 года

Вакцинация продлится до 1 ноября
Ольга Донская
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Карантин не планируется.Карантин не планируется.
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9 октября глава Якутска Сардана Авксентьева обсудила с главным врачом Медицинского центра города Алексеем Яковлевым вопросы прививочной кампании, которая продлится в городе до 1 ноября. По данным медцентра за прошлую неделю заболел 711 человек.

Случаи заболевания гриппом еще не зарегистрированы. В большинстве случаев ОРВИ подкосил детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет. Главный врач призвал горожан присоединиться к прививочной кампании, а Сардана Авксентьева согласилась с необходимостью своевременно получать все необходимые прививки.

Также на совещании стало известно, что в осенне-зимний сезон 2019-2020 годов не планируется объявлять карантин в образовательных учреждениях города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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