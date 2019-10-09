Роспотребнадзор Якутии подтвердил, что непривитых от гриппа детей будут отстранять от обучения во время карантина

На планерке мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что дети, не получившие профилактические прививки против гриппа, будут отстранены от воспитательного и учебного процесса во время карантина.

Управление Роспотребнадзора по республике подтвердил законность данного решения. Согласно части 1 статьи 5 «Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики» Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Но в то же время согласно части 2 этой статьи указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме детей в образовательные и оздоровительные организации в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.

Отстранение от учебного процесса, прежде всего, делается для защиты непривитых детей.