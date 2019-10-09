2019-10-09T05:04:20+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор Якутии подтвердил, что непривитых от гриппа детей будут отстранять от обучения во время карантина

Об этом первая сказала мэр города Сардана Авксентьева
Ольга Донская
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Отстранения необходимо для здоровья самих же детей.Отстранения необходимо для здоровья самих же детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На планерке мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что дети, не получившие профилактические прививки против гриппа, будут отстранены от воспитательного и учебного процесса во время карантина.

Управление Роспотребнадзора по республике подтвердил законность данного решения. Согласно части 1 статьи 5 «Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики» Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Но в то же время согласно части 2 этой статьи указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме детей в образовательные и оздоровительные организации в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.

Отстранение от учебного процесса, прежде всего, делается для защиты непривитых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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