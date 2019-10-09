Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» покоряет международный прокат

C 10 октября в Казахстане, а с 11 октября в Кыргызстане начнется прокат якутского фильма «Надо мною солнце не садится режиссера Любови Борисовой. Эта лента завоевала множество призов, в том числе приз зрительских симпатий на 41-ом Московском международном кинофестивале, приз XXII Шанхайского международного кинофестиваля и многих других.

Якутское кино разножанровое: комедия, ужасы, исторические и социальные драмы. Но все их объединяет глубокая связь человека и природы. Якутское кино становится узнаваемым, появляется свой стиль и почерк.

Глава Якутии Айсен Николаев определил ключевые направления развития якутского кино и выделит финансовую поддержку на авторское, фестивальное кино, детские и анимационные фильмы, экранизацию произведений якутских классиков.

В среднем в республике выпускается по 8-10 картин в год, средний бюджет составляет от 1,5 до 3 млн рублей. С 2010 года в республике выпущено 95 полнометражных художественных фильмов. В республике 48 кинозалов, из них 12 открыты «Якутской республиканской киносетью» по федеральной программе «Фонда кино». В 2019 году по этой программе на открытие кинозалов выделено 20 млн руб.