2019-10-09T03:42:41+03:00
Происшествия

Чем закончилось предложение потягать гирю: в Якутии осудят убийцу

Все началось с отказа помериться силами
Ольга Донская
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Компания распивала спиртные напитки.Компания распивала спиртные напитки.
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Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии закончил расследование уголовного дела, заведенного на 36-летнего мужчину. Он убил своего приятеля.

10 августа 2019 года, обвиняемый вместе с потерпевшим в компании своих знакомых распивал спиртные напитки. Спустя некоторое время, потерпевший позвал собутыльников к себе домой для продолжения веселья. Во дворе дома убитый предложил обвиняемому узнать кто сильнее и потягать гирю, на что тот ответил отказом. Между мужчинами завязалась ссора и гость, схватив отвертку, три раза ударил свою жертву. Потерпевший скончался на месте преступления.

Обвиняемый был задержан и заключен под стражу. В ходе предварительного расследования он свою вину в совершенном преступлении полностью признал. На месте преступления были найдены доказательства, которые и легли в основу обвинения.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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