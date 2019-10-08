Пусть мама услышит, пусть мама придет: в Нижнеколымском районе Якутии замечены два белых медвежонка

7 октября в диспетчерскую службу Нижнеколыского района поступило телефонное сообщение от жителя села Походск Иннокентия Третьякова. Мужчина сообщил о том, что на участке «Волок», в 55 км от Походска, замечены два белых медвежонка предположительно этого года рождения.

Малышей отогнали на 3 км вниз по течению реки в сторону моря с помощью снегохода и собак. При последующем осмотре территории медвежата не были замечены, но были найдены их следы ведущие на север. За дальнейшими передвижениями зверят будет вестись наблюдение с помощью рыбаков, при условии, что рыбаки не будут прикармливать животных и не подпустят их к рыболовному участку.

В северных районах Якутии в пределах особо охраняемых природных территорий идет постоянное наблюдение за белыми медведями. Это помогает предупреждать попытки браконьерства и дает людям возможность оказывать помощь попавшим в беду животным.