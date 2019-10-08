За себя не боюсь, думаю о людях: пожарный-осетин о работе в Якутии

Помощнику начальника дежурной смены службы пожаротушения Якутска Маирбегу Цхворебову 28 лет. Вот уже три года он сражается с огнем и спасает людей. Редакция КП в Якутии встретилась с огнеборцем и поговорила о работе и долге.

Как становятся спасателями

Маирбег Цхворебов родился в Южной Осетии, там же окончил общеобразовательную школу. В 2009 году поступил в Московскую академию государственной противопожарной службы МЧС России.

За три года в Якутске Маирбег получил звание капитана внутренней службы, медали за вклад в общее дело и отличие в службе, а также нагрудный знак участника ликвидации последствий ЧС.

Профессию спасателя он выбрал во многом из-за тяжёлой обстановки, в которой прошло его детство. За время грузино-осетинского конфликта, который продолжался с 1989 по 2008 год, напряжённость только нарастала. Это повлекло за собой масштабные кровопролитные столкновения с большим числом жертв и разрушениями.

- В детстве я мечтал стать военным. После школы год работал в ОМОНе Южной Осетии. После стабилизации обстановки в регионе решил получать высшее образование в Москве. И выбрал Академию МЧС, - рассказывает Маирбег.

После окончания учебы нужно было выбирать, куда ехать на работу. Было несколько вариантов, но Маирбег остановился на Якутии.

Лучшее дежурство огнеборца

По словам пожарного, первые полгода в республике были тяжелыми, особенно адаптация к климату и новым условиям жизни. Самым первым впечатлением стали 7-часовой перелет и отдаленность региона от Москвы.

На пожары Маирбег начал выезжать, ещё будучи курсантом, во время учебы в Академии. Первый выезд в Якутске запомнился слаженной работой коллег и их профессионализмом.

- Самое тяжёлое в нашей работе - когда в пожаре погибают люди, и ты не успеваешь их спасти. Чаще всего смерть наступает не от самого огня, а от различных опасных факторов - угарный газ, высокая температура, дым. В таких случаях, к сожалению, вероятность спасения невелика, несмотря на то, что оперативные службы прибывают на место очень быстро. Во время работы страха нет, ведь я несу ответственность за людей, которым нужна моя помощь, и за личный состав, - делится Маирбег.

Лучшее дежурство для огнеборца - когда нет вызовов. Ведь это значит, что все спокойно, ничего не горит и никто не пострадал.

Часто люди обесценивают работу спасателей, пишут в соцсетях, что пожарные медленно едут, приезжают без воды и т.д.

- Это мнение людей, которые даже представления не имеют о нашей работе. С момента принятия вызова и выезда пожарных расчётов из части проходит не более минуты. Нормативное время прибытия пожарных подразделений в городе составляет 10 минут, но практически во всех случаях мы успеваем приехать в среднем за 5 минут, - разводит руками Маирбег. - Пожарная машина не может выехать без воды, ведь каждое утро в части проходит приём и сдача дежурства, где проверяется исправность техники и оборудования, наличие огнетушащих веществ.

В свободное время Маирбег занимается спортом.Фото: Из личного архива героя публикации

Жить по совести

Маирбег признается, что не любит ничего загадывать заранее. В ближайших планах - провести отпуск на Родине, а потом с новыми силами окунуться в работу.

В свободное время Маирбег работает с молодежью: читает лекции в Юридическом полицейском колледже, ходит в спортзал, занимается борьбой, футболом и другими командными видами спорта. Часто играет за команду МЧС.

Есть у огнеборца и свой девиз по жизни. Маирбег считает, что нужно жить по совести, честно, и тогда все это к тебе вернется.