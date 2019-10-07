2019-10-07T11:41:55+03:00
Происшествия

В Якутии медведь задрал мужчину

Трагедия произошла рядом с озером Лабынкыр
Ольга Донская
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Погибший вместе с другом поехал за запчастями.Погибший вместе с другом поехал за запчастями.
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В Следственный комитет России по Якутии поступило сообщение, что в тундре в 20 км от озера Лабынкыр обнаружено истерзанное тело 45-летнего мужчины. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа.

По данным следствия, вечером 4 октября 2019 года мужчина с приятелем на квадроцикле поехали за запчастями для сломавшегося колесного вездехода. По дороге они заметили медведя. Погибший, взяв с собой собаку, пошел в сторону хищника, а его друг остался возле квадроцикла.

Услышав лай собаки, мужчина пошел по следам своего друга и увидел идущего навстречу медведя. Чтобы защититься он выстрелил в хищника не менее 8 раз из карабина «СКС». Чуть поодаль лежало истерзанное тело жертвы медведя. В настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза, предварительная причина смерти мужчины – телесные повреждения, полученные от когтей крупного дикого животного. После установления обстоятельств произошедшего следователями будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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