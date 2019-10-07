Индия рассматривает сотрудничество с Якутией: делегация прибыла в Нерюнгри

Представители горнорудных компаний из Индии прибыли в Якутию для обсуждения перспектив реализации проектов на Дальнем Востоке. Сейчас делегация находится в Нерюнгринском районе.

Потенциальные партнеры хотят посмотреть производственные мощности угледобывающей компании „Колмар“ и лично увидеть возможности для дальнейшей совместной работы по поставке в Индию высокоценного коксующегося концентрата.

- В августе мы уже встречались с делегацией из Индии — это были представители угледобывающего сегмента Индии, крупнейшие компании, которые по итогам года добыли 680 млн тонн угля. У них к 2025 году есть большая нехватка коксующегося угля, и в связи с этим гости из Индии ищут возможности в России закрыть свои потребности по угольному концентрату, — рассказал заместитель директора по производству — технический директор ООО «УК „Колмар“» Алексей Труфанов.

В планах бизнес-делегации встреча с руководством компании «ЯкутУголь» (дочерняя структура группы «Мечел») и знакомство с освоением месторождения Долгучан.