2019-10-07T05:43:37+03:00
Общество

Индия рассматривает сотрудничество с Якутией: делегация прибыла в Нерюнгри

Потенциальные партнеры осматривают объекты компании «Колмар»
Ольга Донская
Поделиться:
Делегация ознакомилась с работой "Колмар".Делегация ознакомилась с работой "Колмар".
Изменить размер текста:

Представители горнорудных компаний из Индии прибыли в Якутию для обсуждения перспектив реализации проектов на Дальнем Востоке. Сейчас делегация находится в Нерюнгринском районе.

Потенциальные партнеры хотят посмотреть производственные мощности угледобывающей компании „Колмар“ и лично увидеть возможности для дальнейшей совместной работы по поставке в Индию высокоценного коксующегося концентрата.

- В августе мы уже встречались с делегацией из Индии — это были представители угледобывающего сегмента Индии, крупнейшие компании, которые по итогам года добыли 680 млн тонн угля. У них к 2025 году есть большая нехватка коксующегося угля, и в связи с этим гости из Индии ищут возможности в России закрыть свои потребности по угольному концентрату, — рассказал заместитель директора по производству — технический директор ООО «УК „Колмар“» Алексей Труфанов.

В планах бизнес-делегации встреча с руководством компании «ЯкутУголь» (дочерняя структура группы «Мечел») и знакомство с освоением месторождения Долгучан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Поддержка для семей с детьми: Четыре полезных цифровых сервиса Фонда соцстраха
«Комсомолка» узнала, как работают и чем пригодятся будущим мамам, а также родителям несовершеннолетних россиян уже созданные и разрабатываемые электронные проекты социального ведомства
Новости 24
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
В некоторых районах Якутии закрыта навигация для маломерных судов
В Нерюнгри приостановил работу аэропорт
Объем перевозок грузов компании «Железные дороги Якутии» вырос на 33%
Началась подготовка к Зимним играм Якутии
В Якутии мужчина украл 10 килограмм голубики
По улице Петра Алексеева в Якутске возобновлено движение автобусных маршрутов
В День уголовного розыска в Якутске наградили лучших оперуполномоченных
В Якутске открылся Дом научной коллаборации
Причиной ЧП с SSJ-100 авиакомпании «Якутия» в аэропорту Певека стали сложные погодные условия
В Мирном погиб школьник
Виктор Рассадин стал капитаном сборной Якутии по вольной борьбе на Международном турнире памяти Дмитрия Коркина
В Якутии паром с 40 пассажирами сель на мель
В Верхневилюйске мотоцикл столкнулся с автомобилем
Авиакомпанию «Полярные авиалинии» поблагодарили за участие в тушении пожаров
Якутянка наживилась на «аренде» чужого частного дома
Разъяренный пенсионер разбил окно в автомобиле в Якутске
Школьники одной из школ Якутска убрались в сквере «Журавли над Ильменем»
Жители Якутска повредили свежеуложенный асфальт
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Горном районе Якутии
«Сухой» снова выкатился за пределы полосы: самолет летел из Якутии