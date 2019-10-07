Якутский депутат поздравил Владимира Путина раритетной открыткой

Народный депутат Якутии, а также собиратель частного музея Александр Кошуков оригинально поздравил президента РФ Владимира Путина. Якутянин отправил старинную открытку начала прошлого века с видом на 300-летнюю деревянную башню, сообщает ЯСИА.

Поздравление написано каллиграфическим почерком, чернилами и перьевой ручкой, которыми пользовались в старину, что производит впечатление исторического раритета.

- Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Край суровых морозов и сияющих бриллиантов — Якутия — поздравляет Вас с днём рождения! Вам, лидеру Великой России, желаем крепкого здоровья и новых свершений во благо нашего государства! – написано в поздравлении.

Текст поздравления.Фото: ЯСИА

Старинная открытка рассказывает об истории Якутска. На ней изображен фрагмент деревянной крепостной стены в Якутске с башнями середины XVII века. Крепость построена в 1642-1643 годах и в первое время служила защитой от неприятельских нападений. Эти стены сохранялись до начала ХХ века. Надвратная башня стояла в том месте, где сегодня располагается площадь Дружбы народов. Она была реставрирована в 1981 году, стояла до 2002 года и помещена на прежний герб Якутска.