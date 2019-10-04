Учительница из Якутии угрожает ученику «спустить шкуру и засунуть ее в рот»

В социальных сетях активно распространяется видео, на котором учительница в грубой форме кричит на ученика. Как сообщает YakutiaDaily данное видео было снято в школе одного из сел Сунтарского района.

Угрозами сыпала учительница английского языка, по некоторым данным, ученик украл у нее деньги. - Спущу шкуру и засуну тебе в рот, - угрожает женщина мальчику.

По словам исполняющей обязанности руководителя управления образования Сунтарского района Елены Васильевой, учитель работает в школе с сентября этого года. На данный момент организована служебная проверка, которая прояснит все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будут приняты необходимые меры.

- Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах, — прокомментировал YakutiaDaily ситуацию министр образования и науки республики Владимир Егоров.