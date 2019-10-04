Учительница из Якутии угрожает ученику «спустить шкуру и засунуть ее в рот»
В социальных сетях активно распространяется видео, на котором учительница в грубой форме кричит на ученика. Как сообщает YakutiaDaily данное видео было снято в школе одного из сел Сунтарского района.
Угрозами сыпала учительница английского языка, по некоторым данным, ученик украл у нее деньги. - Спущу шкуру и засуну тебе в рот, - угрожает женщина мальчику.
По словам исполняющей обязанности руководителя управления образования Сунтарского района Елены Васильевой, учитель работает в школе с сентября этого года. На данный момент организована служебная проверка, которая прояснит все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будут приняты необходимые меры.
- Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах, — прокомментировал YakutiaDaily ситуацию министр образования и науки республики Владимир Егоров.
Скандальное видео, снято в школе Сунтарского улуса Якутии.Главные новости Якутии и Якутска http://ysia.ru/ Мы в Instagram: https://www.instagram.com/ysia.ru Мы в Twitter: https://twitter.com/ysia2016 Мы в Facebook: https://www.facebook.com/ysia.sakhamedia/ Мы в Telegram: @Ysianews Мы в Одноклассниках: https://ok.ru/ysia2014 --------------------------------- Читайте и обсуждайте достоверные новости в нашей whatsapp-группе "Новости Сахамедиа": https://chat.whatsapp.com/8Qi7OSwwPqpBMBSfKNB1LL
ИСТОЧНИК KP.RU