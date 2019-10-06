В Якутии перевернулся микроавтобус с пассажирами, пострадали 6 человек

На федеральной трассе «Лена» в Якутии опрокинулся микроавтобус «Toyota Hiace» с 11 пассажирами. ДТП произошло 5 октября на 930 километре автодороги.

36-летний водитель микроавтобуса вез людей из Благовещенска в Якутск. Как сообщили «КП в Якутии» в управлении ГИБДД республики, мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на прямом участке дороги с щебеночно-грунтовым покрытием, шел снег, на проезжей части образовался снежный накат.

В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров. Шестеро из них, в том числе трое граждан Китая, получили различные травмы и были доставлены в Мегино-Кангаласскую центральную больницу на попутках. Детей среди пострадавших нет.

Стаж водителя – более 14 лет, в день аварии он провел за рулем около 5 часов. Мужчина занимается перевозкой пассажиров на регулярной основе, необходимые документы на осуществление предпринимательской деятельности имеются, в машине установлен тахограф. Проведенное медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв.

Как показала проверка по базам данных, за год водитель 6 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.